Minken er død: Bliver de her de næste?

Vi har talt længe om mink. Men de smittede mink er døde, det er de raske snart også, og minkavlerne vil blive kompenseret. Nu skal vi tale om de små håndværksmestre, frisørerne, værkstederne, caféerne, de små butikker, de tusindvis af selvstændige, alle dem, som er med til at holde gang i vores byer, lokalsamfundene levende, og bilerne kørende. De blev hårdt ramt af nedlukningen af de syv nordjyske kommuner, og de har brug for vores opmærksomhed og støtte.

Op mod 16.000 pendlere, der til daglig kører på kryds og tværs af Nordjylland, kunne ikke komme på arbejde under nedlukningen. Lønkompensationsordningen har dækket 75 procent af virksomhedernes lønudgifter, men tilbage er en regning på 25 millioner kroner, som de selv skal betale, viser en spritny analyse fra SMVDanmark, der organiserer de små og mellemstore virksomheder. Det er mange penge for en enmandsvirksomhed som for eksempel den unge frisør, der har haft modet til at åbne sin egen salon, og som stadig har gæld at skulle betale af på – og måske en nystiftet familie ved siden af med børn og kreditforeningslån. Eller for caféejeren i Aalborg, der har haft et fald i omsætningen i november på 35 procent og forleden i NORDJYSKE kaldte nedlukningen en ”katastrofe”. For selvstændige som dem kan ekstraregningen vise sig at være for stor, og det er ikke mit sortsyn, der nu taler; Det er SMVAalborg, der frygter en bølge af konkurser og virksomhedslukninger blandt sine medlemmer i den kommende tid.

Jeg besøgte i fredags foreningen, der holder til i det mere end 400 år gamle håndværkerhus på Kattesundet, og jeg blev mødt af en bekymring, som gjorde dybt indtryk. De fortalte, at mange selvstændige kæmper for overlevelse. Lige nu. Otte måneder med coronakrise har været hård, og nedlukningen var et ekstra slag, som flere af dem har svært ved at ryste af sig. De har brug for hjælp. SMV kan tilbyde rådgivning og lån, men det er også os andre, der må træde til. Vi må handle lokalt, ringe efter håndværkeren, blive klippet lidt oftere.

Men som borgere må vi også tage en svær diskussion om folkesundhed og økonomi. Man lukker ikke en landsdel ned i folkesundhedens navn, uden det får økonomiske konsekvenser, som landsdelens indbyggere skal slås med længe efter. De fleste af os mærker det endnu ikke i dagligdagen, men for nogle står deres levebrød på spil, og taber de kampen, taber vi alle. Det er derfor vigtigt, at der er den rette proportionalitet mellem restriktioner og konsekvenser. Hensynet til folkesundheden må naturligvis veje tungt, men næste gang – hvis der bliver en sådan – må restriktioner på forhånd aftales mellem sundhedsmyndigheder og erhvervsorganisationer, så de økonomiske konsekvenser begrænses mest muligt og de mindre virksomheder ikke igen efterlades med så stor en regning, som det er tilfældet i Nordjylland. Økonomi kan aldrig alene være afgørende. Men det kan folkesundhed heller ikke.

Her på NORDJYSKE vil i den kommende tid være ekstra optaget af de små og mindre virksomheders ve og vel. Vi vil sætte ekstra fokus på nedlukningens konsekvenser for dem, og vi vil især forsøge at finde frem til de nordjyder, der er kommet på konstruktive løsninger for at overvinde krisen. Vi vil sørge for, at løsningerne bliver omtalt og delt til gavn for andre i samme situation. Så hvis du er en af de virksomhedsejere, der har mærket nedlukningen på egen krop, og som måske endda har løsninger, der kan inspirere andre, opfordrer jeg dig til at skrive til mig. Jeg ved, det kan være en svær beslutning at stå frem i krisetider, men du har en vigtig historie at fortælle, og NORDJYSKE vil gerne hjælpe den på vej.