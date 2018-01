Misbrugte kreditkort for 127.000 kroner

AALBORG: En 23-årig litauer blev torsdag idømt 10 måneders fængsel og udvisning af landet for dankortsvindel for omkring 127.000 kroner.

I Retten i Aalborg erkendte den 23-årige svindlen og forklarede, at han kun var kommet til Danmark for at begå kriminalitet, fortæller anklager Thomas Mikkelsen.

Sammen med andre ukendte gerningsmænd, havde den 23-årige fået fat i kortoplysninger på 11 betalingskort, som mændene brugte til at købe varer på nettet for.

De bestilte varer for i alt 127.000 kroner i et falsk navn, men det var kun varer for omkring 54.000 kroner, der nåede at blive afsendt, fortæller anklageren.

De andre webshops anede nemlig uråd og kontaktede politiet. Det var også sådan, at den 23-årige blev anholdt 4. august sidste år.

Her skulle han hente nogle af de bestilte varer, og blev nærmest taget på fersk gerning af politiet, oplyser Thomas Mikkelsen.

Udover databedrageri, blev den 23-årige også dømt for dokumentfalsk. For at få udleveret varerne i det falske navn, havde den 23-årige og de ukendte medgerningsmænd fremstillet et falsk sygesikringsbevis.

Den 23-årige har fået indrejseforbud i landet i seks år.

Han modtog dommen.