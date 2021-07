Misforståelse: Musikken spiller videre i Blokhus

BLOKHUS:Mandag fik Blokhus' restauratører en klar besked fra kommunen: Alle udendørs musikaktiviteter skulle ophøre med øjeblikkelig virkning.

Årsagen var, at kommunen havde modtaget en klage, som havde givet anledning til orienteringen. Sådan lød i hvert fald forklaringen fra Carsten Christensen, der er miljøtekniker i Jammerbugt Kommune, da Nordjyske kontaktede ham tirsdag middag.

Beskeden skabte en del vrede og forvirring blandt flere restauratører, som ikke kunne forstå, hvorfor kommunen - fra den ene dag til den anden og midt i højsæsonen - kom med sådan en udmelding.

Blandt andre hos Nadja Vinther, forpagter af værtshuset Lanternen, som først på dagen, tirsdag, sagde følgende til Nordjyske:

- Det er ret utroligt, at den besked kommer i uge 29. Hvorfor tager de ikke kontakt noget før, når de ved, at vi har haft livemusik i så mange år? Vi står midt i den allervigtigste tid, hvor vi skal tjene vores penge, så jeg kan ikke forstå, hvorfor det kommer så pludseligt. Det har ikke været noget problem før.

Nadja Vinther, forpagter af værtshuset Lanternen i Blokhus, blev ringet op af kommunen mandag eftermiddag. Arkivfoto: Martin Damgård

En forbier

Det viste sig dog også, at der var tale om en misforståelse.

Senere på dagen samledes byens restauratører, den lokale erhvervsforening og Carsten Christensen fra Jammerbugt Kommune for at rede trådene ud.

Her kom det frem, at henvendelsen til kommunen var kommet fra frokostrestauranten Hawet Blokhus.

Men ifølge Kristian Engsig, der har ejet stedet i et års tid, var der aldrig tale om en reel klage.

- Der er åbenbart sket en misforståelse. Vi havde et rigtig godt møde, og vi (restauratørerne i Blokhus, red.) er jo enige om, at vi skal støtte hinanden, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvorfor kommunen melder så hårdt ud, for der var slet ikke noget i det. Det var egentlig bare for at finde ud af, hvad regelsættet er i forhold til livemusik, så jeg tror godt, man kan sige, at det var en forbier fra kommunen.

Musikken fortsætter

Ifølge flere af restauratørerne var beskeden fra kommunen mandag, at de senest 1. januar 2021 skulle have søgt om tilladelse til at afvikle udendørs musikaktiviteter - og at fristen dermed var overskredet. Den udmelding kan Carsten Christensen fra Jammerbugt Kommune dog ikke genkende.

- Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Der er ingen 1. januar-frist, og der er ikke udmeldt nogen faste datoer, sagde han til Nordjyske tirsdag middag.

Efter mødet tirsdag eftermiddag var konklusionen, at restauratørerne løbende må søge om tilladelse, og at de dermed - også denne sommer - kan fortsætte de musikalske aktiviteter.

Nordjyske ville gerne have spurgt Jammerbugt Kommune og Carsten Christensen ind til misforståelsen, men på trods af gentagne forsøg efter mødet mellem de involverede parter er det ikke lykkedes at få en kommentar.

Dog har borgmester Mogens Gade (V) skrevet følgende på Facebook: "Al musik skal ikke ophøre i Blokhus - men det er en god historie - vi er som altid i en konstruktiv dialog med erhvervslivet - og her er der også fundet en god løsning - sammen men restauranterne og erhvervsforeningen".