Mistænkte mænd i varebil løsladt efter trusler

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi har løsladt to rumænske mænd, som blev anholdt lørdag, efter hvad politiet og flere borgere mente var mistænkelig opførsel.

Den ene af mændene, en 20-årig, har fået en bøde på 2000 kr. for trusler mod et ægtepar.

Lørdag formiddag efterlyste politiet en hvid Mercedes-varebil med tyske nummerplader. Politiet mente, at bilen måske kunne sættes i forbindelse med berigelseskriminalitet.

I Hjørring havde et ægtepar set bilen ved Ulvegraven og fundet den så mistænkelig, at de havde taget foto af den.

Det ophidsede de to mænd i varebilen, som kørte tilbage og truede parret.

- Mændene truede ægteparret med at "skyde dem i ansigtet" eller "vride deres ansigt rundt", fortalte vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi lørdag.

Halvanden times tid efter dukkede varebilen op på Violvej i Nørresundby, hvor mændene kontaktede en borger i et hus for at tilbyde ham at reparere et nedløbsrør for 500 kr.

Borgeren kendte dog til efterlysningen af den hvide varevogn, og han kontaktede politiet, som anholdt de to mænd i bilen, to rumænere på 20 og 25 år.

Politiet måtte dog løslade begge, da de ikke kunne sættes i forbindelse med ulovligheder, ud over truslerne mod ægteparret. Den ene var allerede løsladt søndag morgen uden sigtelse, og politiet kontaktede Udlændingestyrelsen for at høre om den anden mand - den 20-årige - kunne udvises på grund af truslerne. Det afviste Udlændingestyrelsen.

- Det så mistænkeligt ud, det de to mænd havde foretaget sig, og de kunne ikke give nogen nærmere forklaring på, hvad de lavede her. Men de er EU-borgere, og der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi søndag.

Så da den 20-årige indvilgede i at betale 2000 kr. i bøde for truslerne mod ægteparret i Hjørring, ville han også blive løsladt.