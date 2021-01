Mistanke: Danske ulve bliver systematisk udryddet

DANMARK:Danske ulve lever livet farligt. Det fremgår ganske tydeligt af en statusrapport fra den nationale overvågning af ulve, skriver Kristeligt Dagblad.

Mens én enkelt ulv er opført i kolonnen "død af naturlige årsager" mellem 2012 og tredje kvartal af 2020, er 10 i samme tidsrum forsvundet af årsagen "ukendt". De er altså hverken udvandret, påkørt eller har så vidt vides lidt en naturlig død.

Den høje forsvindingsrate har ingen naturlig forklaring, for ifølge professor ved Aarhus Universitet, ulveekspert Peter Sunde, vil man i et tæt befolket land som Danmark så godt som altid finde kadaveret efter så stort et dyr.

- En ulv, der dør i naturen, vil før eller siden blive fundet. Det ved vi fra Tyskland. At et enkelt kadaver skulle blive overset, er måske ikke underligt, men med så mange ulve, der er formodet døde i Danmark, burde flere af dem være fundet. Dertil kommer, at dødsraten for en rask ulv ligger på ganske få procent om året, og sådan ser den procentsats ikke ud i Danmark, siger Peter Sunde til Kristeligt Dagblad.

Seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson, som sidder i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, der er nedsat som rådgivende instans for miljøministeren, frygter, at ulve bliver "skudt og gravet ned, smidt i gyllebeholdere og halmfyr i al hemmelighed". Sådanne anbefalinger florerer i grupper på Facebook, siger han.

- I forhold til, hvor få ulve vi har, må vi have noget nær verdensrekord i, hvor mange der forsvinder, uden at vi kan give en forklaring. Så jeg er da dybt bekymret for, om der foregår en koordineret bekæmpelse af ulve herhjemme, siger han.

Et samlet Vildtforvaltningsråd har for nylig bedt både justitsministeren og miljøministeren om at sætte fokus på faunakriminalitet, altså drab på vilde fredede dyr.