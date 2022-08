Mistrivsel i folkeskolen - hvor praktisk lige op til et valg

LEDER:Den suverænt korteste måleenhed i dansk politik plejer at være fra det øjeblik, Socialdemokratiet siger eller gør et eller andet - og frem til det øjeblik SF tilslutter sig udtalelsen eller initiativet fuldt og helt.

I meget lange perioder har der nærmest skullet lup og målfoto til for at få øje på nogen som helst forskel på regeringspartiet og SF.

Men det kan meget vel være slut nu.

I hvert fald på ét område.

For pludselig har SF'erne fået kolde fødder på folkeskolens vegne. Hvor praktisk lige op til næste folketingsvalg om ganske kort tid.

- Vi kan se, at stadig flere børn mistrives i Danmark, og vi tror på, at man kan få gladere børn, og at vi kan få meget bedre undervisning af lærere, der har det meget bedre, hvis man giver frihed til skolerne.

Sådan har det på det seneste lydt fra undervisningsordfører Jacob Mark (SF). Som om det er nogen som helst nyhed, at børnene mistrives med et folkeskoleforlig, der har fungeret siden 2013. Eller måske netop ikke fungeret.

Forliget har været med til at give såvel eleverne som lærerne en væsentligt længere skoledag - ud fra en højst mærkværdig idé om, at mere helt af sig selv vil være bedre - ligesom der er blevet plads til mere matematik, engelsk fra 1. klasse og konkrete mål for undervisningen.

Her ni år efter er SF åbenbart nået frem til den erkendelse, at det har skabt en alt for stramt styret folkeskole med alt for mange stressede elever og lærere. Det skal man vist nærmest have været blind og døv - eller helt almindelig virkeligheds-resistent - for ikke at have bemærket for længe siden.

Men bedre sent end aldrig for SF, hvor undervisningsordføreren opregner, at "der er mere end 3000 bestemte mål, som lærerne skal undervise efter, at man skal have en vis mængde timer i en vis mængde fag i stedet for at lade skolerne selv vurdere, hvordan man opfylder folkeskolens formål".

Derfor har SF valgt at opsige forliget - eller i det mindste opsige sin del af forliget - så man nu ikke længere føler sig forpligtet til at stå sammen med de øvrige partier i forligskredsen. Og SF håber, at der efter næste valg bliver flertal for at droppe forliget helt.

- Nu giver vi frihed til skolerne, så de selv kan vurdere, hvad der er bedst for børnene, lyder det fra Jacob Mark. Men det vil man ærligt talt gerne se, før man tror det. For ganske få områder har i så udpræget grad fungeret som en politisk kamp- og tumleplads i årtier som netop folkeskolen, der måske i virkeligheden først og fremmest har behov for arbejdsro. Til at finde sig selv ud fra helt lokale, personlige behov frem for en stram styring, båret af ikke så lidt mistillid.