Mobile corona-test i Nordjylland: Her kan du blive testet uden at bestille tid

LØKKEN:I dag præsenterede Region Nordjylland og TestCenter Danmark mobile testcentre, som de næste måneder vil bevæge sig ud i Nordjylland og tilbyde nordjyderne og turister at blive corona-testet.

- Nationalt har man vedtaget, at man skal have mulighed for at blive testet i sommerlandet, som et supplement til de faste telte, vi allerede har i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn, siger forløbschef, Jan Nybo fra Region Nordjylland til NORDJYSKE.

- Så nu kører vi rundt med mobile enheder til hotspots i Nordjylland og her er det meningen at borgere, som bor i området eller arbejder der og turisterne kan blive testet, hvis de ønsker det.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid, man skal blot møde op, når det mobile testcenter kommer forbi.

Men har man corona-symptomer, skal man fortsat kontakte sin egen læge.

På Region Nordjyllands Hjemmeside har de foreløbigt lagt en plan for, hvor det mobile testcenter befinder sig i uge 26. Men ifølge Jan Nybo, kommer de til at køre rundt i landsdelen hele sommeren.

- Vi har lavet en opdateret plan, som dækker hele sommeren, siger han.

Han forventer, at testcentret har kapacitet til at teste mellem 300 og 500 pr. dag.

Plan for uge 26

Testenhederne opsættes efter behov, og der kan derfor løbende komme ændringer til planen.

Mandag d. 22. juni: Løkken

Materielgården, Vrenstedvej 54, k. 9-15

Tirsdag d. 23. juni: Hirtshals

Endelig lokation og tidsrum afventer

Onsdag d. 24. juni: Skagen

Den tidligere lægevagt, Poul Baghs Vej, Kl. 9-15

Torsdag d. 25. juni: Læsø

Byrum, 300 meter fra plejecentret, kl. 13.30-19

Fredag d. 26. juni: Hals

Endelig lokation og tidsrum afventer