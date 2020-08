Moderigtige mundbind: Eksperter er skeptiske

Skal du med bus, tog eller metro i myldretiden i Danmark, så anbefales du nu at bruge mundbind. Det betyder, at du for alvor skal til at navigere i mængden af de mange masker og overveje, hvilken type du vil købe.

Går du med tanken om at droppe engangsmasken til fordel for et komfortabelt, specialdesignet stofmundbind, der kan genbruges, skal du undersøge markedet grundigt.

Som udgangspunkt kan de nemlig ikke anbefales.

- Effekten ved genanvendelige mundbind er alt andet lige mindre end ved mundbind fremstillet efter givne industristandarder, siger Brian Kristensen, der er overlæge på Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut.

Det skyldes, at du må forvente, der ikke er samme fysiske barriere i et genanvendeligt mundbind, som kan stoppe dråberne i samme grad, som en kirurgisk maske kan.

Tre lag

Men er du fast besluttet på en stofmaske, der kan genbruges, er nogle bedre end andre. Kig derfor efter, om materialet ser ud til at have en god kvalitet og er uden huller.

- WHO har lavet en liste over mulige materialer som bomuld, silke og papir, og der er store variationer i de forskellige materialers evne til at holde partikler tilbage, fortsætter Brian Kristensen.

WHO anbefaler blandt andet, at en genanvendelig stofmaske bør bestå af mindst tre lag. Et bomuldslag inderst, et midterlag af et syntetisk ikkevævet materiale som polypropylen (plastik) eller bomuld og et yderlag af polyester.

Du bør vaske masken ved 60 grader, så virusset bliver inaktivt. Husk at vaske hænder, og brug håndsprit, før og efter at du har rørt ved et mundbind.

FAKTA: Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind - Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset. - Hvis du er på vej hjem fra for eksempel lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation. - Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test. - Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, for eksempel ved behov for pleje og omsorg. - Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand. - I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig. - Ved store forsamlinger som for eksempel optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand med videre. Kilde: Sundhedsstyrelsen. /ritzau fokus/ VIS MERE

Optimeret gennem årtier

Forskningen har endnu ikke fastslået med sikkerhed, om mundbind er et værn mod coronavirus. Men meget tyder på, at det nedsætter risikoen for, at du kommer til at smitte andre, hvis du selv har virusset, forklarer Thomas Benfield, der er professor på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Han anbefaler også de kirurgiske engangsmundbind, indtil man har et kvalitetssystem for de genanvendelige.

- De kirurgiske er blevet optimeret gennem årtier, så man ved, hvad de kan. Derimod er der ingen garanti for noget som helst med de andre, siger han.

Vil du være så sikker som mulig, så gå efter et kirurgisk mundbind, der hedder type to, og som er CE-godkendt.

Hvis du bruger et genanvendeligt mundbind, bør du vaske det dagligt.

- For almindelig komfort og lugtgener skal man nok vaske det en gang om dagen eller hver anden dag i sæbe og varmt vand, forklarer han.

