Modtager prestigefyldt pris: Nordjysk jazzkomet har skrevet årets bedste jazzalbum

AALBORG:Bloggen JazzNyt har kaldt hendes debutalbum, ”For Seasons To Come”, for en af de 10 bedste danske jazzudgivelser i 2019.

Musikmagasinet Gaffa har under overskriften ”respektindgydende dansk debutalbum” udråbt det til ”et af de bedste singer-songwriter-/vokaljazz-debutalbum i et årti”.

Og i Politikens anmeldelse lød det blandt andet: ”I Ginne Marker har dansk musik fået en sanger, der allerede kan det meste og lyder, som om hun har appetit på at lære resten hen ad vejen”.

Nu har den 25-årige aalborgensiske jazzkomet med det usædvanlige navn modtaget en prestigefyldt komponistpris for sit arbejde. Eller rettere to: Hun vandt nemlig i både kategorien ”Årets talent” og ”Årets komponist – jazz”, da årets udgaver af Carl Prisen forleden blev uddelt i København.

Carl Prisen Musikforlæggerne - en brancheorganisation for de professionelle musikforlag i Danmark - stiftede i 2013 en ny årlig pris, Carl Prisen. Carl Prisens formål er at hylde og hædre danske sangskrivere og komponister. Prisen er opkaldt efter Danmarks store komponist Carl Nielsen, men prisen uddeles både inden for rytmisk og klassisk musik. VIS MERE

- Det er virkelig stort

- Carl Priserne er forholdsvis nye, men de favner bredt – lige fra Bent Fabricius Bjerre til JADA, som vandt talentprisen sidste år. Det er en stor anerkendelse, fordi det er folk fra branchen, der mener, at jeg kan finde ud af at skrive sange – ligesom det er fedt at få anerkendelse fra ens lyttere og publikum. Jeg synes, det er den flotteste pris, når det kommer til at være komponist og sangskriver, så jeg er virkelig stolt, fortæller Ginne Marker og fortsætter:

- Det er altid dejligt at vide, at der er nogen, der sætter pris på det, man laver. Det giver en lyst til at arbejde videre. Og så er det helt vildt, at jeg fik to. Det er virkelig stort.

Tunge navne i puljen

Det var ellers tunge navne, nordjyden var oppe imod. I kategorien ”Årets talent” var hun nomineret med blandt andre den guld- og platinsælgende danske rapper Tessa, og med i opløbet til ”Årets komponist – jazz” var for eksempel den dansk-amerikanske percussionist Marilyn Mazur, der har spillet sammen med blandt andre den legendariske amerikanske saxofonist Wayne Shorter.

- Jeg synes, det er den flotteste pris, når det kommer til at være komponist og sangskriver, så jeg er virkelig stolt, fortæller Ginne Marker. Arkivfoto: Bo Lehm

Sidstnævnte pris vandt hun for sit debutalbum, ”For Seasons To Come”, der udkom i november.

- Jeg er stolt over, at juryen mener, at det er det bedste danske jazzalbum i år. Også fordi man i den kategori er på lige fod med alle andre i branchen. Også dem, der har udgivet ti album og været i musikken i mange år. Der er det ikke en faktor, at jeg er ung, siger hun.

Særligt samarbejde

”For Seasons To Come” er produceret af guitaristen Aske Jacoby – en af Danmarks mest anvendte studiemusikere – der har spillet med navne som C.V. Jørgensen, Sanne Salomonsen, Thomas Helmig og Kasper Winding. Guitaristen spiller desuden selv med på pladen, som også er udgivet på hans label, Giant Birch.

Læs et stort portræt af den unge jazzkomet her:

Og samarbejdet med Jacoby har været meget givende, fortæller den 25-årige musiker.

- Han har klart været en mentor og hjulpet mig med at sætte rammerne for projektet – uden at blande sig i de konkrete beslutninger.

- Og så har han et kæmpe netværk, så jeg har fået lov til at spille sammen med nogle musikere, som har nogle ret vilde cv’er. Det her med at arbejde sammen med så rutinerede musikere har gjort, at jeg har skullet oppe mig helt vildt, og Aske har hele tiden presset mig til grænsen for, hvad jeg kunne præstere, fortæller Ginne Marker, der ikke er færdig med at arbejde sammen med den bundrutinerede guitarist.

- Jeg er ved at skrive en god håndfuld sange, og så skal vi – Aske og jeg – finde ud af, hvad de kan. Det kunne da være fedt, hvis der kom et album næste år, men det er jo svært at sige lige nu. Men vi går i hvert fald ind i processen inden alt for længe, siger hun.

Ginne Marker Ginne Marker er født og opvokset i Aalborg, hvor hun i 2016 modtog ”Aalborg Kommunes Kultur- og Talentpris” for sin sangskrivning. Året efter vandt hun Skråens Band Battle og fik derved titlen ”Årets Nordjyske Sangskriver 2017”. I maj 2018 modtog Ginne "Klaverstemmerens Musikpris". I 2019 blev det til en tredjeplads i JazzDanmarks nationale Jazzkonkurrence. Kilde: www.ginnemarker.com VIS MERE

Carl Prisen er støttet af Musikforlæggerne i Danmark via KODA's Kulturelle Midler og af Tuborgfondet. I år blev prisuddelingen afholdt i Axelborg Salen i København.

Ginne Markers debutalbum, "For Seasons To Come", udkom i november på guitaristen Aske Jacobys label, Giant Birch.