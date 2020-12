Pressemøde tirsdag klokken 19.00: - Restriktionerne bliver nok forlænget

Opdatering 16.02: Statsministeriet indkalder til pressemøde i Statsministeriet tirsdag klokken 19. Mødet handler om covid-19. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

POLITIK:Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) indkaldte partiernes sundhedsordfører til møde tirsdag ved middagstid. Resultatet er umiddelbart, at der ikke er besluttet noget.

Det oplyser Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative.

- Det ligger ligesom i luften, at restriktionerne bliver forlænget. Det er naturligt nok, når man ser på antallet af indlæggelser, siger Per Larsen til NORDJYSKE.

De nuværende restriktioner gælder til 3. januar. Der vil være endnu et møde tirsdag klokken 16.00.

- Her vil regeringen have en plan for, hvad der skal ske fremadrettet. Og så vil der komme et pressemøde senere i dag, siger folketingspolitikeren.

Tidspunktet for pressemødet er ikke fastlagt.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 2.621 var konstateret positive det seneste døgn. Der er 900 indlagte med corona, hvor 128 ligger på intensiv. 73 af dem i respirator.

De nuværende restriktioner, der blandt andet betyder at storcentre, skoler og de fleste forretninger skal være lukket, løber til 3. januar.

Det samlet dødstal for covid-19 er 1226 i Danmark.