Mørklagt politiaktion i Nordjylland: To mænd fængslet

NORDJYLLAND:To mænd blev torsdag eftermiddag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet i tre uger.

De første to uger skal de sidde i isolation.

Mændene blev anholdt et sted i Nordjylland onsdag aften, men Nordjyllands Politi har mørklagt sagen.

Grundlovsforhøret foregik bag såkaldt dobbelt-lukkede døre. Derfor er det end ikke muligt at få oplyst, hvad de to mænd sigtes for.

- Det sker af hensyn til efterforskningen, siger anklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser dog, at de to mænd ikke har kæret fængslingskendelsen.

