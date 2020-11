Mogens Jensen trækker sig som minister

Mogens Jensen (S) går af som minister. Det skriver han på Twitter.

Jeg har i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Jeg kan konstatere, at der ikke er den fornødne opbakning til mig blandt Folketingets partier. #dkpol — Mogens Jensen (@MogensJensenS) November 18, 2020

- Det er klart, at det er helt nødvendigt for mig at have tillid fra Folketingets partier i i forhold til at udøve mit erhverv. Det er min vurdering, at jeg ikke længere har den fornødne opbakning blandt Folketingets partier, siger Mogens Jensen til DR.

Nyheden kommer efter, at Mogens Jensen de seneste dage har været i politisk modvind af stormstyrke på grund regeringens håndtering af aflivningen af mink i Danmark i forbindelse med corona-virusset.

Helt galt blev det, da regeringen krævede at minkavlerne uden for 7,8 kilometerzonerne af en smittet minkfarm skulle aflive deres dyr. Det viste sig efterfølgende, at regeringen ikke havde lovhjemmel til det.

Flere partier har også stillet spørgsmålstegn ved, hvornår fødevareministeren blev klar over, at regeringens instruks var ulovlig. Der kommer en ventet redegørelse i dag, hvor der forhåbentlig kommer svar på det.

På et samråd tirsdag erkendte den nu tidligere fødevareminister, at instruksen var ulovlig. Helt centrale spørgsmål om, hvem der vidste hvad hvornår, ville han dog ikke svare på. Der henviste han i stedet til redegørelsen, der kommer senere i dag.

På Facebook skriver Mogens Jensen, at det i redegørelsen vil fremstå klart, at hans ministerium har begået fejl.

Han skriver desuden, at han beklager særligt over for de mange minkfarmere, som har stået i en ulykkelige situation.

