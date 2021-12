Mona voksede op med en drikfældig mor og uden far - så lukkede hun af for sine følelser, men det fortryder hun i dag Fravær, alkoholisme og misbrug. Svigt har været gennemgående i hele Mona Marthalina Kjærgårds liv. Få mennesker har dog gjort forskellen for hende, og nu vil hun gøre forskellen for alle andre