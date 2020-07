Monsteret på Mors får pulsen op

Mors har mange fortrin, men store sammenhængende naturområder er ikke et af dem.

Så når man nu har besluttet sig for, at sommerens vandreture skal undgå asfalterede og trafikerede veje samtidig med, at man ikke vil gå ad samme sti to gange, så må man vælge: Skal man droppe vandreturen på Mors - eller dispensere fra dogmerne?

Nordjylland Rundt på gåben NORDJYSKE har snøret vandrestøvlerne og travet Nordjylland tyndt fra Skagen til Mariager Fjord og fra Agger til Læsø. Vi har besøgt alle 11 nordjyske kommuner og giver hen over sommeren tips til lidt længere vandreture.

Det første kommer ikke på tale, for Mors har noget, som ingen andre lokaliteter ved Limfjorden kan diske op med i samme skala: Det mageløse molers-monster Hanklit, som - uanset dogmer - er det perfekte udgangspunkt for en vandretur. Den imponerende klint med sit 60 meters frie fald er lige bjergtagende set oppe- som nedefra. Så ideen er at starte på toppen og slutte ved bunden af Hanklit - der ikke er en klit men en klint.

Jeg får hurtigt pulsen op med den stejle opstigning til klintens top, hvorfra udsigten ud over Thisted Bredning mod Thisted kan nydes. Planen er nu at gå stik øst på toppen af klinten, til jeg når Salgjerhøj - øens højeste punkt. På diverse kort på nettet kan jeg se, at stien slutter efter få hundrede meter, men hvor svært kan det være?

Ikke for folk med højdeskræk

Ganske svært, viser det sig. Havde jeg studeret højdekurver, ville jeg måske have opdaget det indlysende: Toppen af klinten er ikke en vandret linje. Den gennemskæres med jævne mellemrum af dybe slugter, så det går stejlt op og ned de første par kilometer, hvor jeg også en enkelt gang kommer så tæt på klintens kant for at komme uden om et læhegn, at præcis denne rute ikke kan anbefales for folk med højdeskræk.

Ved ankomsten til toppen af Salgjerhøj - 89 meter over havet - har jeg brugt en uforholdsmæssigt stor del af dagens energiresurser - og der er 20 kilometer endnu...

Udsigt fra toppen af Salgjerhøj, det højeste punkt på Mors - svimlende 89 meter over havets overflade. Privatfoto

Herefter går det dog anderledes gesvindt. Ned gennem skoven fra Salgerhøj møder jeg er par rådyr, og snart er jeg ude på det første stykke asfalt, der slutter ved fjorden lige der, hvor kysten slår et knæk lige syd for Kokkedal og drejer stik nord.

Dogmer for vandreturene Vandreruterne er valgt ud fra følgende dogmer: Turene er forholdsvis lange - som udgangspunkt omkring 20 km, hvilket betyder, at de kan tilbagelægges på 4-6 timer. Alle er rundture - dvs. de starter og slutter samme sted - oftest ved en parkeringsplads, hvor bilen kan efterlades. Af hensyn til oplevelsesværdien har vi forsøgt at undgå, at samme strækning tilbagelægges flere gange. Som udgangspunkt går turene ad stier og grusveje. Trafikerede veje er så vidt, det har været muligt, undgået. Nogle ruter er afmærkede, andre ikke. Ofte er flere afmærkede ruter kombineret. Men det er altid tilrådeligt at medbringe kort/app med den planlagte rute.

Herfra følger jeg den afmærkede kystrute langs stranden. Hjemmefra har jeg været lidt betænkelig, for jeg bryder mig ikke om at gå for langt på strand. Det er tungt og energikrævende at gå i løst sand eller på rullesten. Men der viser sig at være den fineste sti på strandengen helt op til Skærbæk Klint, hvor jeg vælger at gå ned på stranden for at runde den høje klint, næsten lige så imponerende som Hanklit.

Den forbandede vind

Herfra drejer jeg op gennem Skranderup Skov, hvor jeg forlader kystruten og nyder at være i læ for den enerverende vind, som har fulgt mig hele dagen.

Og så er det, jeg må bide i det sure æble og tage turen tilbage ad små biveje. Det er fire-fem kilometer, der bare skal overstås, indtil jeg er tilbage ved Kokkedal og krydser mit spor.

En stenet strand er ikke det mest behagelige underlag at vandre på - specielt ikke mod dagens slutning, hvor benene værker. Foto: Bo Lehm

Nu går turen tilbage til Hanklit, denne gang langs stranden. Og det er hårdt. Jeg har den stride vestenvind lige i ansigtet, og den stenede strand er udfordrende for mine trætte ben. Men belønningen venter forude: Hanklits imponerende massiv, denne gang set nedefra, hvor millioner af års vulkansk aktivitet tydeligt spores i de mørke striber i den lyse moler.

Jeg går turen en hverdag, så jeg har naturen stort set for mig selv. Småvejene er sparsomt trafikerede - og de lokale bag rattet hilser venligt, når de passerer.

En dejlig tur, trods blæsten. Og den kan Mors jo ikke gøres ansvarlig for.

Vandretur på Nordmors Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær