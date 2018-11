Mor til psykisk syg: Vi er så rørte og taknemmelige

NORDJYLLAND: - Det var helt fantastisk. Fra første møde kunne vi mærke deres varme og omsorg. De nåede allerede der ind til både mig og min datter. Som pårørende følte jeg med det samme en stor byrde blive taget af mine skuldre. Der var nogen, der ville hjælpe mig med at bære den.

Sådan lyder det fra Elsebeth Bloch fra Mariager, mor til Emilie.

Emilie kom i 2017 i behandling i Psykiatrien efter et langt forløb, hvor hun bare havde fået det værre og værre og til sidst havde en dyb depression.

Elsebeth Bloch var blandt talerne, da Psykiatrien i Nordjylland fredag fik overrakt Patienternes Pris.

- Det kan føles meget ensomt som forælder. Det er ikke en kendt situation, og det kan være meget svært at se, hvordan man kan hjælpe sit barn. Men hele personalegruppen har været der for os. Vi har hele tiden kunnet ringe ind og få råd og vejledning. En aften i starten af forløbet ringede overlægen bare for at høre, hvordan vi havde det. Vi er så rørte og taknemmelige. Det er et personale, der har hjertet med i det, de laver, og de følger patienten, til patienten selv kan klare verden igen, beretter Elsebeth Bloch.

Hun er ikke alene om sin positive erfaring.

Hvert år i november uddeler patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland Patienternes Pris. Det sker ud fra indstillinger fra nordjyske patienter og pårørende - 199 indstillinger blev det til i år.

- Det er rørende at læse de mange positive beretninger, der er i indstillingerne. Jeg bliver rigtig glad, når vi også får lov til at dvæle ved de gode historier og få dem frem i lyset, siger Jens Ibsen, formand i Patientinddragelsesudvalgt i Region Nordjylland.

- Vi har i år valgt, at Psykiatrien skal have Patienternes Pris, fordi indstillingerne fortæller, at Psykiatrien formår at omfavne både patienter og pårørende med medmenneskelighed, varme, forståelse og respekt. Det er naturligvis vigtigt generelt i vores sundhedsvæsen, men i Psykiatrien er netop de kompetencer i særlig høj grad med til at styrke behandlingen, siger Jens Ibsen. Jens Ibsen er desuden formand for SIND i Nordjylland.

Prisen blev, på vegne af Psykiatrien, modtaget af direktør i Psykiatrien Anette Sloth.

- Det betyder rigtig meget, at vores dygtige medarbejdere bliver anerkendt for deres arbejde. Og det er fuldt fortjent. Det er ikke lette jobs, de har valgt – for det psykiatriske felt er spækket med udfordringer.

I Nordjylland steg antallet af patienter med 47 procent fra 2010 til 2016, og i børne- og ungdomspsykiatrien var stigningen på hele 89 procent.

- Så der er pres på Psykiatrien – og der er brug for Psykiatrien, pointerede direktøren.

Elsebeth Blochs datter Emilie er i dag 21 år og i gang med at tage 3.g, som hun måtte udskyde på grund af sin sygdom.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og Akutmodtagelsen i Aalborg var begge med i opløbet om at modtaget årets pris.

Med prisen følger 25.000 kroner og et maleri.