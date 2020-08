Morgenfrisk fire-årig dreng sikrede, at familie opdagede ild i garage

FREJLEV:Normalt er det de færreste, der er tilfredse med, at blive vækket klokken seks søndag morgen, og slet ikke, hvis det er en søn eller datter, der gerne vil lege på den tid af morgenen.

Men en familie i Frejlev kan takke deres morgenfriske fire-årige søn for, at han vækkede sin mor så tidligt. Da moren kom til sig selv kunne kun nemlig lugte røg, og opdagede at der var ild i garagen, og alarmerede derfor brandvæsnet.

- Da vi kommer frem, er ilden dog gået ud af sig selv fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Søren Korsgaard.

- Det er et nybygget hus, hvor krav byggekrav gør, at der ikke kommer luft ind. Derfor er ilden blevet kvalt. Garagen har dog også holdt på varmen, og det har været meget varmt så alt i garagen er stort set smeltet, fortæller indsatslederen.

Selvom ilden var slukket, var der dog arbejde til de ti brandfolk fra brandvæsnet i Aalborg.

- Røgen ved sådan en brand er giftig og derfor sendte vi røgdykkere ind for at få åbnet døre og vinduer, så der kunne blive luftet ud og samtidig har vi sikret, at der ikke er ild der ligger og glødede et sted, siger Søren Korsgaard.

Ilden i garagen er startet ved en elektrisk lader til en minicrosser, der stod til opladning i garagen.