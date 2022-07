MorMors i Tornby truet med retssag: Så nu hedder hendes restaurant MorFars

TORNBY:Vi tog en rask beslutning, ændrede to bogstaver i navnet, og så kører vi ellers bare videre uden nogen som helst ændringer.

Marianne Mortensen, indehaver af restauranten, der indtil søndag hed MorMors Køkken Café og Restaurant på Strandvejen i Tornby, havde det sådan lidt arhhh, da hun for omkring 14 dage siden modtog et brev fra en advokat i København, der truede med bål og brand, såfremt hun ikke ændrede navnet på sin restaurant inden 26. juli.

I brevet skriver advokaten blandt andet , at "Jeg skal med dette brev hermed anmode jer om straks at ophøre med at anvende "Mormors" som navn på jeres resturationsvirksomhed, samt på eventuelt andre cafeer, restauranter eller i forbindelse med lignende tilvejebringelse af mad og drikke, som I driver eller har planer om at drive i fremtiden."

"Jeg skal bede om at modtage jeres bekræftelse herpå senest den 26. juli 2022 pr. mail til ..... I modsat fald forbeholder jeg mig ret til at fortsætte sagen via domstolene."

- Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre, men jeg nåede da lige at tænke "Hun kan rende mig...", fortæller Marianne Mortensen om sin umiddelbare reaktion på brevet.

Justere navnet lidt

- Men min mand sagde bare, at vi skulle kontakte vores advokat. Det gjorde vi, og han mente, at hvis vi satte en apostrof ind, så det blev MorMor's, så var det måske nok. Men måske nok - så ville jeg altså ikke til at køre en sag på det, når man husker, hvordan det gik med Jakobs Fiskerestaurant i Sæby, der kom af med over 200.000 kroner plus sagens omkostninger, så tænkte jeg bare, at det er det simpelthen ikke værd, fastslår Marianne Mortensen.

Jakobs Fiskerestaurant i Sæby hed Jensens Fiskerestaurant, indtil Jensens Bøfhus førte sag mod fiskerestauranten i Sæby og vandt sagen.

Morfar

Så derfor har hun nu valgt at kalde sin restaurant for "MorFars Køkken, Café og Restaurant". De to bogstaver Mo er blot blevet erstattet med Fa.

- Og så kører vi ellers bare videre med det vi gerne vil markedsføre vores restaurant på: nostalgi, atmosfære og ærlig mad. Vores koncept - vores idé med det her har jo været at kigge lidt tilbage i tiden. Når man kommer ind her er det et tilbageblik på min mormors tid, hvor der er lidt for meget nips, lidt for mange billeder, og der hænger også tallerkner på væggene. Og så bruger vi Bing og Grøndal og kongeligt porcelæn på bordene. Det var det vores generations bedsteforældre gjorde, når de fik fine fremmede. Vi serverer ikke små fine franske retter, men her får man noget på tallerkenen, ligesom man gjorde hjemme hos mormor, fastslår Marianne Mortensen.

Hun har ikke kontaktet ejeren af den københavnske restaurant Mormors, der har undertitlen "Sandwich, juice, kaffe, salat osv", hvis advokat står bag skrivelsen til Marianne Mortensen, der da heller ikke har svaret på skrivelsen fra advokaten.

- Jeg har blot ændret vores navn i CVR-registret for at blive fri for flere henvendelser og for at blive fri for at bruge flere kræfter på det, forklarer hun.

Tæsketravlt

- Vi har tæsketravlt. Vi vil hellere bruge vores kræfter på, at kunderne har en god oplevelse her i restauranten end at gå op i, om vi hedder MorMors eller MorFars eller for den sags skyld Oldemors eller Oldefars eller noget helt femte. Det er helt irrelevant for os. Men vi undrer os da, for den restaurant, det her handler om, ligger i København, og den sælger slet ikke det samme, som vi gør. Men måske har de ikke en skid at lave i København andet end at rende rundt og sende skrivelser til folk. Men det har vi altså her, fastslår Marianne Mortensen.

Hun konstaterer, at hun og hendes personale er lige midt i højsæsonen - og har så travlt, at "MorFar" - Marianne Mortensens mand Leif - som er travl tømrermester efter sin arbejdstid også giver en hånd med i restauranten - så navnet MorFars kan sagtens forsvares.

Mormors i Nordjylland I Nordjylland findes der udover MorMors Køkken, Cafe og Restaurant i Tornby ved et hurtigt opslag på Google tre andre virksomheder i kategorien restauranter og cafeer, hvor ordet Mormors indgår.

Mormors Kræmmerhus på Læsø

Mormors Cafe, Tornhøjcentret i Aalborg Øst

Mormors Sommercafe, Strandvejen i Aalborg

Og så findes der faktisk også en i samme kategori, hvori ordet Farmors indgår - nemlig Farmors Café i Danmarksgade i Frederikshavn, men ingen hvori ordet Morfars indgår - altså før nu. VIS MERE

Restauranten i Tornby har heddet noget med Mormor siden 1. september 2016, og den københavnske restaurant har siden 12. august 2016 haft en såkaldt registreret varemærke-ret på navnet Mormors.

Derudover fastslår advokaten i brevet til Marianne Mortensen, at Mormors i København har heddet det siden 2003.

"Foruden den registrerede rettighed har min klient gennem vedvarende brug af navnet "MORMORS" siden 2003 opnået en varemærke-ret til navnet gennem indarbejdelse heraf. Varemærke-retten til navnet indebærer, at min klient har eneret til at drive cafe- og resturationsvirksomhed, herunder anden tilvejebringelse af mad og drikke, under navnet "MORMORS", lyder det i henvendelsen fra advokaten.

Marianne Mortensen regner dog ikke med, at hun skal til at ændre på sin menu, hvor hun blandt andet har "MorMors brunch" og "MorMors store kagebord".

- De retter kan hun vel ikke tage patent på. Jeg har ændret navnet i CVR-registret, og så har jeg ændret lidt på vores hjemmeside og på vores Facebookside, og så har jeg købt domænet "morfars.com". Og så må vi se på det alt sammen senere. Om der står MorMors eller MorFars på mit facadeskilt er lige meget. Jeg har lige mange kunder uanset hvad, lyder det fra Marianne Mortensen.

Nordjyske har talt med Gitte Madsen, der driver "Mormors" på Bredgade i København, og som altså står bag advokatens skrivelse til Marianne Mortensen.

Gitte Madsen siger, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen her og nu:

- Jeg vil gerne tale med dig, men jeg skal tale med min advokat først. Og hun holder ferie til 25. juli. Så først derefter kan jeg udtale mig, siger Gitte Madsen.

Et opslag i CVR-registret viser i øvrigt, at der er knap 300 virksomheder - ikke bare restauranter og caféer - der bruger ordet "Mormors" i deres firmanavn.