Mors-Thy flytter, men målmand må blive hjemme: - Det bliver et kæmpe afsavn

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold må i minimum en lille måneds tid klare sig uden Søren Pedersen.

Den 34-årige målmand er bosat i Thisted, som er en af de kommuner, der er omfattet af anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser, hvorfor han ikke kan deltage, når Mors-Thy den kommende måned rykker både træninger og hjemmekampe til Nykøbing.

- Det er selvfølgelig en kæmpe bet for mig. Jeg elsker at spille håndbold, så det bliver hårdt mentalt, at det ikke er muligt den næste tid. Det bliver et kæmpe afsavn, siger Søren Pedersen.

Også målmandskollegaen Rasmus Bech samt bagspillerne Frederik Tilsted og Mads Hoxer har sædvanligvis hjemmeadresse i Thisted Kommune, men de har valgt at flytte ud af kommunen for at kunne deltage.

- Jeg er jo blevet stillet over for et aktivt valg, så det har også været på tale for mig, men jeg må sige, at jeg synes, at klubben har håndteret det ekstremt fornemt. Det var dem, der startede med at åbne for, at jeg i hvert fald skulle vide, at der ikke var noget pres på mig for, at jeg skulle flytte.

- De kunne udmærket se, at det var en udfordring for mig at få det til at hænge sammen. Jeg har tre børn i den yngre aldersgruppe og en kone, der også har et arbejde. Det ville selvfølgelig blive et stort afsavn, jeg skulle lide, men praktisk ville det også være en stor udfordring, siger Søren Pedersen.

Anbefalingen om ikke at bevæge sig uden for kommunegrænsen gælder i første omgang indtil 3. december, så Søren Pedersen går med sikkerhed glip af de næste fire kampe.

Han må se til hjemme fra sofaen første gang på onsdag, når Mors-Thy duellerer med TTH Holstebro om en plads i pokalturneringens finalfour.

- Jeg kan forestille mig, at det bliver et antiklimaks af rang for mig. Kampen på onsdag er en af de største kampe, vi skal spille på den her side af jul, og man vil selvfølgelig rigtig gerne være med, når det gælder, for det er de sjove kampe. Samtidig er der en god rytme i vores spil i øjeblikket, så vi har også en fin chance for at vinde, og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne have været med til, siger Søren Pedersen.

Men i stedet for kampe og træninger med holdkammeraterne er Søren Pedersen den næste måned overladt til sig selv.

- Jeg kommer selvfølgelig til at være i tæt dialog med Jonas (cheftræner Jonas Wille, red.) om, hvad jeg skal lave, men heldigvis har jeg et motionsrum hjemme i kælderen, så der er rig mulighed for at holde formen ved lige.

- Jeg kommer nok også til at skulle snøre løbeskoene oftere, end jeg ellers havde skullet på det her tidspunkt af sæsonen, og derudover handler det om at lave så mange håndboldrelaterede øvelser som muligt. Jeg kan ikke lave noget, der fuldt ud svarer til en håndboldtræning, men jeg skal forsøge at komme så tæt på som muligt, siger Søren Pedersen, der ikke er i tvivl om, at han kommer til at savne sin sædvanlige hverdag.

- Mine kollegaer er også mine venner, som jeg glæder mig til at møde hver dag og have det sjovt med. Det er klart, at der bliver et tomrum, siger Søren Pedersen.