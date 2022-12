Morten fra Vanløse henter julehyggen fra barndomshjemmet i Vodskov

VODSKOV/VANLØSE:Det vakte en del mere opsigt end normalt, da Morten Emdal Andersen mandag tjekkede sin bagage ind i Aalborg Lufthavn for at flyve hjem til København.

En del af bagagen bestod nemlig af et juletræ.

Og det er der to årsager til, fortæller Morten Emdal Andersen.

- For det første er jeg lidt en nordjysk gnier, når jeg ser prisen på et juletræ i København. Og så er træet fra mine forældres plantage ved Vodskov, så det giver en særlig form for hjemlig hygge, siger han.

Træet skal i resten af december sprede julehygge hos Morten Emdal Andersen og hans tre børn, der bor i Vanløse.

Tradition med nordjysk juletræ

Det er dog langtfra første gang, at Morten Emdal Andersen importerer julehyggen fra barndomshjemmet ved Vodskov.

- Vi har haft juletræ de seneste cirka 10 år, og det skal selvfølgelig være fra farmor og farfars skov. Så vi har en tradition med at hente et træ, selvom det er et godt stykke til Vodskov, siger Morten Emdal Andersen.

Tidligere har familien haft bil, hvor de kunne have træet med i, men det har de ikke længere.

Og faktisk har Morten Emdal Andersen også for to år siden haft et juletræ med flyveren.

- Så jeg vidste, at jeg kunne have det med som indtjekket bagage. Jeg flyver en del og havde derfor bonuspoint som jeg kunne bruge, derfor betalte jeg ikke noget, fortæller han.

700-800 kroner for et træ

Selvom Morten Emdal Andersen skulle have betalt fuld pris for at tjekke juletræet ind som bagage, ville det være en økonomisk god forretning.

- De vildeste priser, jeg har set, er ved Torvehallerne, der koster et helt almindeligt juletræ 700-800 kroner. På mine forældres plantage - Tingvejens Skovbrug - koster et mindst lige så pænt træ 275 kroner, fortæller han.

Juleaften kommer Morten Emdal Andersen og børn også til at danse om et nordjysk juletræ - men ikke det i Vanløse.

- Vi skal fejre julen hjemme hos mine forældre i Vodskov, så juletræet herovre er bare for, at vi kan skabe den rette julestemning og glæde os over, at det snart er jul, slutter Morten Emdal Andersen.