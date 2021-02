Mortens Kros smørrebrød to go er på højt niveau - men én mad stikker helt af

Grafik: Jette Klokkerholm

Jeg kommer fra en slagterfamilie - både min farfar og onkel havde slagterbutikker, og jeg har fået min andel af højtbelagt gennem årene til familiefester, receptioner og firmafrokoster.

Jeg har dog aldrig før fået dem i så eksklusiv en indpakning som på Mortens Kro. Æsken, de er pakket i, ligner indpakningen til at par dyre støvler - oh la la, siger min kæreste, da jeg hiver specialøl frem og løfter låget til herlighederne.

Det løfter ligesom forventningen, at smørrebrødet er pakket ind som dyrt design, og præsentationen af madderne i bestemt form ental på takeaway-kortet: 'Silden', 'Rødspætten', 'Ægget', understreger blot, at der ligger et arbejde bag fortolkningen af den klassiske danske ret, som jeg trods ihærdige forsøg aldrig har fået solgt til mine udenlandske veninder.

Men måske skal man have det ind fra barnsben for at forstå konceptet: syrligt brød møder fisk/kød og skarptsmagende syltet grønt. For mange af os, der forstår det, er det indbegrebet af dansk hygge og madhåndværk.

'Silden'. Foto: Birgitte Sonne

Vi starter med 'Silden' - gammeldags modnet og anrettet med sennepscreme, tyttebær, løg og kapers. Der er ikke meget hokus pokus ved den. Den har en god tykkelse, marinaden er god, tilbehøret tilpas, og vi knapper øllen op - hvedeøl (weissbier) fra Ebeltoft Gårdbryggeri, der ikke er overvældende, men mild og frisk - og anbefalet i restauranten, da vi hentede pakken.

Sådan bedømmer vi takeaway 1 stjerne - Ikke optimalt – brug for forbedringer 2 stjerner - Det meste fungerer – nogle ting kunne være bedre 3 stjerner - Alt i orden – god mad VIS MERE

Jeg er normalt lidt loren ved fiskefileter - de bliver så hurtigt tørre, men 'Rødspætten' er saftig (lagt dobbelt inden stegning?) - serveret med hjemmelavet rodfrugtremoulade og urter, en super mad.

Begejstringen daler lidt, da vi når til de friske stegte torskerogn, jeg ellers havde glædet mig særligt til. Rognen serveres i store hele stykker, og det fungerer godt visuelt, men oplevelsen er desværre tør - trods en ellers god tatarsauce og tilbehør som syltet fennikel, bagte tomater og chips af jordskok. Det er lige før, jeg hellere ville have haft den som en rørt salat.

Æggemad a la Mortens Kro med smilende æg, håndpillede rejer, gulerod og urtemayo. Foto: Birgitte Sonne

Heller ikke 'Ægget' er vi helt oppe at ringe over - den er bestemt udmærket, men ikke en ny klassiker. Men vi har heldigvis gemt de bedste til sidst.

'Jomfruen', der består i stegte jomfruhummerhaler fra Læsø, knust kartoffel, grønne bønner og sødkartoffel-pure samt chips, er en fin rund og frisk opfindelse - mange tak for den!

'Kylle' og 'tatar'. Foto: Birgitte Sonne

Og vi har en vinder

Det er dog de to sidste stykker, der viser, hvad smørrebrød kan, når der virkelig bliver lagt kærlighed og kundskab i det.

Med 'Kylle' får vi et stykke saftigt rugbrød med en rørt salat af Hopballe Mølle kylling med sennep, honning, stegte svampe, æbletern, bacon og karse. Hver ingrediens bidrager med tilpas dosis friskhed, salt, sødme - det er super lækkert (vi skulle have bestilt flere).

Og lige da vi ikke tror, at den kan overgås, smager vi tataren. Det lækre mørke skrabede okseinderlår har bevaret sin struktur, kontrasterne i rødbede, kapers og skalotteløg kradser, den traditionelle æggeblomme er gemt væk i mayoen, hvor også peberroden har fundet hen, og dér kommer de ristede hasselnødder ind til sidst som en sød, sprød og fed kant.

Der er eddermaneme smæk på her, jeg tror faktisk aldrig, at jeg har oplevet et stykke smørrebrød med så meget smag før - nødderne har en overraskende effekt, det er sådan en mad, man vender tilbage efter!

Prisen for en familiepakke, der består af 10 stykker smørrebrød /sødt og fire valgfri drikkevarer, lyder på 598 kr. Det er ikke meget for hurtig mad i topklasse.