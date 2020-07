Mosen er en skov: Skjult naturperle med imponerende dyreliv

Når man taler vandreture i Aalborg Kommune, vil mange nok tænke Østerådalen, Hammer Bakker, Lundby Bakker eller Lille Vildmose. Men under surfing på nettet er mit blik faldet på Hals Mose, og nysgerrigheden driver mig til at sætte kurs mod kommunens østligste grænse.

Her har Aalborg Kommune anlagt Hals Mose Ruterne, hvoraf den længste er 12,5 km. Jeg håber, at jeg kan lægge nogle ekstra kilometer til og dermed få en dagtur ud af det.

Nordjylland rundt på gåben NORDJYSKE har snøret vandrestøvlerne og travet Nordjylland tyndt fra Skagen til Mariager Fjord og fra Agger til Læsø. Vi har besøgt alle 11 nordjyske kommuner og giver hen over sommeren tips til lidt længere vandreture. VIS MERE

Turen går stik nord fra Hals Skole og starter ud i landbrugsland langs læbælter mellem markerne. Selvom der er tale om lange lige stræk, føles turen aldrig kedelig. Jeg går på en trampesti, som - jo længere jeg kommer fra Hals - bliver mere og mere tilgroet. Jeg passerer tæt på et par gårde men er ellers helt alene i landskabet.

Efter tre kilometer når jeg selve Hals Mose, som i dag faktisk ikke er en mose, men en skov. Det skyldes et omfattende dræningsarbejde, der afsløres af kilometer efter kilometer af grøfter gravet for at gøre jorden tjenlig for dyrkning af såvel skov som afgrøder.

Kilometervis af dræningskanaler langs veje og marker afslører, at der stadig skal arbejdes for at holde det fugtige underlag i ave. Privatfoto

I træernes skygge følger jeg Kanalvejen, der danner tre sider af et rektangel, der afsluttes af Skovsgårdsvej. Jeg følger vejen et par kilometer, inden jeg drejer ind i skoven. Efter få hundrede meter møder jeg, hvad jeg min beskedne biologiske viden til trods vil insistere på er et tranepar. Jeg følger, hvad der ligner et tilgroet brandbælte, og fortryder snart, at jeg valgte de korte bukser til turen. For snart står brændenælderne i lårhøjde.

Pludselig bryder jeg ud af skoven og befinder mig til min overraskelse på en stump hede. Det første levende væsen, jeg møder her, er en hugorm, som heldigvis fortrækker frivilligt. Den får mig dog til at gå med snuden i sporet det næste stræk, og derfor opdager jeg ikke rådyret, der har ligget og trykket sig i græsset, indtil det pludselig springer op 20 meter fra mig.

I det hele taget vrimler det med rådyr i området, der da også med sine mange jagtskjul og foderstationer indikerer, at det er et populært og veldrevet jagtområde.

Dogmer for vandreturene Vandreruterne er valgt ud fra følgende dogmer: Turene er forholdsvis lange - som udgangspunkt omkring 20 km, hvilket betyder, at de kan tilbagelægges på 4-6 timer. Alle er rundture - dvs. de starter og slutter samme sted - oftest ved en parkeringsplads, hvor bilen kan efterlades. Af hensyn til oplevelsesværdien har vi forsøgt at undgå, at samme strækning tilbagelægges flere gange. Som udgangspunkt går turene ad stier og grusveje. Trafikerede veje er så vidt, det har været muligt, undgået. Nogle ruter er afmærkede, andre ikke. Ofte er flere afmærkede ruter kombineret. Men det er altid tilrådeligt at medbringe kort/app med den planlagte rute. VIS MERE

Jeg går nu stik øst og er snart ude på Skovsgårdsvej og den afmærkede rute, som vil føre mig direkte tilbage til udgangspunktet. Det gider jeg ikke, så jeg svinger igen mod øst og går ind igennem det kæmpestore sommerhusområde mod stranden, hvor jeg slår ind på Nordsøstien, som på dette stræk bugter sig hyggeligt i læ bag klitterne.

Da jeg når Winthers Plantage - et af flere små skovområder, der bryder sommerhusområdets monotoni - forlader jeg Nordsøstien, går ind i plantagen og krydser Strandvejen, hvor jeg dvæler et øjeblik ved den sælsomme figur ”Vivatar Fowl”, der ”lever af røvere, fede turister og store børn, der stadig bruger sut”, som det fremgår af et hosstående skilt.

”Vivatar Fowl” - en lokal spøg ved Strandvejen. Privatfoto

Herfra ender jeg alligevel på Skovsgårdsvej, som jeg må følge de sidste halvanden kilometer af turen.

En dejlig og frem for alt yderst afvekslende tur i et landskab, der er fladt som en pandekage og derfor ikke alt for strabadserende. Og slår man et par sving væk fra den slagne vej, ligger der spændende og sjove overraskelser og venter.

Vandretur i Hals Mose Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær