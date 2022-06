Motorcyklist ramte vejskilt - blev kastet langt væk

FARSØ:En voldsom trafikulykke på Søndergade i Farsø er årsag til, at en 52-årig mand fredag aften blev kørt til Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand. Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse klokken 19.18, om at motorcyklist havde ramt et vejskilt ud for Søndergade 79 i Farsø, at han og motorcyklisten var blevet kastet langt væk fra uheldsstedet i hver sin retning, og at motorcyklisten var ukontaktbar, forklarer vagtchefen.

Der blev straks sendt patruljer, lægehelikopter og ambulance til stedet.

- Patruljerne sørgede for trafikregulering på ulykkesstedet, mens redningspersonalet arbejdede et stykke tid med den kvæstede motorcyklist på stedet, oplyser Thomas Ottesen.

Den 52-årige mand blev herefter kørt i ambulance med politieskorte til Aalborg Universitetshospital, hvor han fortsat er indlagt i kritisk tilstand. Han har ifølge vagtchefen pådraget sig alvorlige skader på kroppen.

- Vi kender ikke de nærmere omstændigheder ved ulykken, hverken hvad angår motorcyklens fart eller hvad der helt præcist er sket. Ulykken blev først set af anmelderen, der kom til stedet kort efter ulykken var sket, forklarer vagtchefen.

Politiet forsøger nu i samarbejde med en bilinspektør at få klarlagt omstændighederne ved ulykken og vil gerne høre fra eventuelle vidner, der måske set den 52-årige på motorcyklen op til ulykken.

De pårørende er underrettet.