Motorsnyd i Limfjorden: Nu skal alle fartøjer tjekkes

NORDJYLLAND:Lokale borgere, fiskere og foreninger har flere gange i årenes løb råbt op om, at der bliver snydt med for store motorer på fiskefartøjerne i Limfjorden.

Nu igangsætter fiskeriminister Rasmus Prehn (S) en ekstraordinær kontrolindsats af motorkraften på fiskefartøjer i Limfjorden, som skal undersøge, om der er hold i påstandene.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt uacceptabelt, hvis der foregår systematisk snyd med fiskefartøjernes motorkraft. Derfor øger vi nu kontrollen i Limfjorden, for vi vil ikke tolerere overtrædelse af reglerne. Samtidig har vi nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan vi kan gentænke vores kontrolindsats. Jeg går også meget gerne i dialog med fiskerne om konkrete forslag til løsninger, siger fiskeriministeren.

Gennem de næste seks måneder vil Fiskeristyrelsen lave en administrativ gennemgang og fysiske inspektioner på alle muslinge-, trawl- og østersfartøjer i Limfjorden, lyder det i pressemeddelelsen.

I tilfælde hvor der er mistanke om snyd med et fartøjs motorkraft, vil der blive foretaget en fysisk måling af motoren. Indsatsen i Limfjorden er et supplement til en allerede eksisterende kontrol, hvor der er særligt fokus på bælterne og et område langs den jyske vestkyst.

Et fartøjs motorkraft har betydning for, hvilke redskaber fiskerifartøjet kan benytte. Jo større motorkraft, des større og tungere redskab er det muligt at fiske med.

De store motorer kan skade det lokale havmiljø.

I forhold til de små redskaber har de store, tunge fiskeredskaber en større effekt på havbunden, hvor de hvirvler jord, sten og planter op og i værste fald ødelægger levesteder for plante- og dyreliv.

- Når vi fisker, er det vigtigt, at det foregår skånsomt og bæredygtigt, så vi også på langt sigt har et sundt havmiljø. Det er også i fiskernes interesse, da de jo er afhængige af, at der også i fremtiden er fisk og skaldyr at fange. Derfor skal vi have stoppet de fartøjer, som har for stor motorkraft, da de ødelægger det for resten af erhvervet, siger Rasmus Prehn.

Kravene til fiskefartøjernes motorkraft er reguleret både nationalt og af EU. I flere områder som for eksempel Limfjorden og bælterne gælder der særlige begrænsninger for fartøjernes motorkraft.

Weekendavisen afslørede før nytår i en række artikler, hvordan en lov om motorkraft i årtier er blevet brudt i Limfjorden og dele af Østersøen. med Fiskeristyrelsens fulde kendskab.