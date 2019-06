Motorstyrelse i ny kontrolaktion: Fejl ved 18 køretøjer

NORDJYLLAND: For anden gang på 14 dage har Motorstyrelsen i forbindelse med en kontrolaktion konstateret, at mange bilister i Nordjylland ikke har registreret deres køretøj korrekt eller betalt de rigtige afgifter. Kontrolaktionen fandt sted onsdag eftermiddag i City Syd i Aalborg i samarbejde med Nordjyllands Politi. Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsens anden kontrol i Nordjylland på 14 dage viste, at 18 ud af 48 kontrollerede bilister havde uorden i papirerne af den ene eller anden slags. Det vil sige, at mere end en tredjedel af de standsede bilister havde ikke deres afgifts- eller registreringsforhold i orden.

For to uger siden viste en lignende kontrolaktion i Frederikshavn, at tre ud af fire bilister, som blev vinket ind til siden, ikke havde betalt den afgift de burde, eller havde registreret deres bil forkert. Her blev 16 udvalgte biler stoppet og 12 af dem havde rod i papirerne.

- Selvom mange gerne vil overholde reglerne, viser kontrollen i Aalborg endnu engang, at mange virksomheder glemmer at skrive deres cvr.nr. eller navn på siden af køretøjerne. Vi ved, at der er et behov for vejledning på netop det område, og i efteråret vil vi iværksætte en vejledningskampagne målrettet virksomhederne, siger Motorstyrelsens underdirektør Jørgen Rasmussen.

Ved kontrolaktionerne finder Motorstyrelsens kontrolafdeling samtidig ud af, hvor der er et behov for vejledning. Derfor arbejder kontrolmedarbejderne tæt sammen med vejledningsmedarbejderne.

- I Motorstyrelsen prioriterer vi vejledning meget højt. Vi ser helst, at bilisterne har den nødvendige viden til at følge reglerne, så de kan undgå at få en bøde, når de er blevet standset i kontroller. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at bilister orienterer sig om reglerne på skat.dk/motor eller ringer til os i Motorstyrelsen. Vi står altid klar til at hjælpe”, siger Jørgen Rasmussen.

Ved onsdagens kontrol var der blandt andet også sager vedr. privatbenyttelsesafgift og beskatning af fri bil.