Musikkorps markerer flytning med vild video: Top Gun og F-16 over Nordjylland

NORDJYLLAND:Du elsker Top Gun. Du ville være jagerpilot, da du var barn (og du er stadig lidt misundelig, når du ser en F-16 drøne forbi). Du vil elske den video, Prinsens Musikkorps har lagt på YouTube i dag:

Og når du oven i købet er Nordjyde med stort N, så kan du heller ikke undgå at lægge mærke til, at en god del af optagelserne fra flyene er taget i nordjysk luftrum - to af de helt store attraktioner suses forbi, når de bliver overfløjet lavt og hurtigt.

Videoen er blevet til, fordi Prinsens Musikkorps er overgået fra at høre til Hæren til at høre til Flyvevåbnet - og det var ikke det værste, der kunne ske, når man gerne ville have været jagerpilot og elsker Top Gun.