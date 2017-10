Dieselolie forsvundet fra ejendom

LØRSLEV: Nordjyllands Beredskab blev tirsdag eftermiddag kaldt ud til en ubeboet ejendom i Lørslev, sydøst for Hjørring.

Meldingen lød på en større olieforurening, men indsatsleder Thomas Dybro kunne efter en times tid sende sit mandskab hjem igen - uden at have set noget til olien.

Ifølge indsatslederen lød meldingen på, at der manglede omkring 700 liter dieselolie til et oliefyr, ligesom der manglede en brænder til fyret. Men dieselolien var altså ikke umiddelbart at se nogle steder.

- Vi har tjekket vandløb og drænledninger i nærheden af ejendommen sammen med miljøvagten fra Hjørring Kommune, og vi har ikke kunnet finde noget, siger indsatsleder Thomas Dybro.

Der var altså ikke behov for en akut indsats, og Thomas Dybro fortæller, at det nu er miljøvagten, der har overtaget opgaven med at opspore den forsvundne dieselolie.