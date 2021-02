Mystik om hvorfor tre mænd blev truet og skåret med økse, da mand gik amok

AARS/AALBORG:En 42-årig mand skal otte måneder i fængsel og en 24-årige mand skal 20 dage i fængsel. Det har Byretten i Aalborg afgjort, efter at de to, natten til den 6. december sidste år, var på to adresser i Aars, hvor de dels truede med en økse og det ene sted skar en ung mand ved halsen.

Hvad der gik forud for truslerne og angrebet med øksen, var flere af de involverede mødt op i byretten for at høre fra de tiltalte, men de måtte gå derfra med uforrettet sag.

- Ingen af de tiltalte kunne huske noget, fordi de var stærkt påvirket af alkohol den pågældende nat. Og heller ingen af vidnerne kunne komme med en fornuftigt forklaring, fortæller Torben Kauffmann, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

De to mænd var tiltalt for 6. december klokken 2.30 at have forsøgt at overfalde to mænd. Da de opsøger de to mænd ved Aars, løber den 42-årig frem mod dem med en økse i hånden og råber "Jeg er kommet for at slå dig i ihjel." Det lykkedes dog de to mænd at vriste øksen fra manden.

Senere på natten - klokken 3.20 - opsøger den 42-årig mand og 24-årige mand endnu en mand ved Aars. Her siger den 42-årige "Giv mig en god grund til ikke at slå dig ihjel, hvorefter han med øksen skar manden ved halsen.

- Men hvorfor de to mænd, opsøger de øvrige mænd og truer dem med økse fik vi - og de fremmødte ofre - altså ingen forklaring på, siger Torben Kauffmann.

Den 42-årige blev dømt efter anklageskriftet, og fik otte måneders fængsel, acceptere dommen.

Den 24-årige, der kun blev dømt for trusler - da han nægtede at have kendskab til, at der var medbragt to økser og en stor jagtkniv i den 42-årige mands bil - udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

De to mænd var ikke i forvejen kendt af politiet - udover at den 42-årige i 2015 fik en mindre dom for trusler.