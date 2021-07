Én detalje kan få hornet i bund, men det er måske dig selv, der er forkert på den

Du sidder i bilen. Der er tæt kørsel. Lidt længere fremme er der en sammenfletning, så du har søgt ind i den vognbane, som der skal flettes ind i. Udenom kommer der en bil, der kører meget længere frem i det andet spor.

Hvad gør du?

1. Bliver du irriteret over, at den anden bilist kører foran dig, når der nu er sammenfletning?

2. Bliver du glad for, at den anden bilist ikke skærer sig ind foran dig, men i stedet kører frem til selve sammenfletningen?

Hvis du har taget valgmulighed nummer to, er du på rette vej. For den anden bilist har fulgt færdselsloven.

Flet som en lynlås Kristian Skoven Pedersen, ingeniør, Vejdirektoratet

Men alligevel bliver mange utilfredse, når de sidder bag rettet, og en bilist ”snyder” sig frem. Derfor har Vejdirektoratet igangsat en kampagne, der har fokus på netop flettereglen.

- Det gør vi, fordi man mange steder går fra at køre på to til en vej – det sker eksempelvis ofte ved vejarbejde, når vi skal spærre et spor. Men egentlig sker situationen tit, og vi har valgt at have fokus på det, fordi trafikmængden, vi får igennem en sammenfletning, er lav i forhold til en almindelig vej med et spor. Det sker, fordi der kommer noget turbulens i trafikken, hvor den ikke afvikles så hensigtsmæssigt, forklarer Kristian Skoven Pedersen, der er ingeniør hos Vejdirektoratet.

Kristian Skoven Pedersen har en simpel og effektiv huskeregel, når det handler om sammenfletning:

- Flet som en lynlås.

Følger tendens, som desværre giver kø

I denne tid er der mange trafikanter på de danske motorveje, fordi folk enten skal til eller fra ferie.

Men det er ikke kun på motorveje, at flettereglen skal i brug.

Også ved vejarbejde og ulykker, hvor et spor kan være spærret, skal bilisterne tænke sig om, når der bliver et spor mindre at køre på.

- Det har noget at gøre med, at vi lidt har en tendens til, at vi gerne vil køre i den vognbane, der fortsætter. Og når der så er nogen, der kører udenom, så skal de flette ind sammen med den øvrige trafik, og det er her, at nogle trafikanter ikke er så gode til at give plads, og de kan have en holdning til, at der er nogen, der snyder og presser sig ind, fortæller Kristian Skoven Pedersen.

Bilister oplever jævnligt, at der bliver dyttet, hvis man fylder sporene op før fletning, men Kristian Skoven Pedersen afviser altså, at der foregår noget, som der ikke burde.

- Man snyder ikke, når man bruger begge spor. Det står der i færdselsloven. Men man skal skabe en gensidig hensyntagen, så man fra begge sider giver plads og lukker ind, så ingen behøver at presse sid ind. Det er det vigtigste budskab her.

Vil ændre danskernes adfærd

Det er ikke første gang, at Vejdirektoratet har fokus på sammenfletning i den danske trafik.

Men fordi problematikken igen og igen viser sit grimme ansigt, har der endnu en gang været behov for at gøre noget.

- Det, vi gerne vil opnå, er at se, om vi kan få bilisterne til at bruge begge spor og så samtidig sige pyt og give hinanden plads. Man skal ikke fokusere så meget på, om man er den første eller den tredje bil, der kommer frem, siger Kristian Skoven Pedersen og fortsætter:

- Det er den adfærd, som vi tror, kan give en mere flydende trafik og på den måde få mere trafik igennem.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal flette, kan du se nedenstående video fra Vejdirektoratet.