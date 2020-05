Nåede du at se solen? Nu får vi "vintervejr" med slud og frost

NORDJYLLAND:Ahh! Sol fra en blå himmel, sommervarme - findes der noget bedre?

Vejrguderne har vist sig fra den venlige side de seneste dage, men det er snart slut.

Bededagsferien byder på et markant skifte, så vi nærmest får noget, der ligner vintervejr: Blæst, måske hagl og slud og mulighed for nattefrost.

Slem søndag

- Fredag bliver lun med temperatur op til 17 grader. Bor man ved en vestvendt kyst, vil en kølig vind trække lidt ned, måske til 10-12 grader. Der kommer både indslag af sol og skyer. Lørdag fortsætter vejret i samme spor, mens søndag bliver en hård opvågning for de fleste. Det blæser op fra nordvest, og temperaturen kommer formentlig ikke over 10 grader, og så vil der være byger som lokalt kan være med hagl og slud., siger vagtchef Jesper Eriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut/DMI i en pressemeddelelse.

Gyser for haveejere

Udsigt til nattefrost kan få haveejere til at gyse. Hertil bemærker DMI:

- Der er bestemt en kold nat i sigte natten til mandag. Men det ser ud til at blive for blæsende til, at nattefrosten kan få rigtig fat. Lige nu regner vi med temperaturer fra frysepunktet og op mod 5 graders varme. I plantehøjde bliver det gerne lidt koldere, så her kan der stedvis komme let frost, lyder det fra Jesper Eriksen.

Hvis man har sarte planter i haven, kan det være en god idé at beskytte dem eller tage planterne helt ind, lyder rådet fra DMI.

