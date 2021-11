Nåede ikke ind før han var ude igen: - Det er selvfølgelig altid sjovere at vinde

NORDJYLLAND:Det blev alligevel ikke til en plads i regionsrådet for Morten Klessen, som stillede op for Socialdemokratiet ved tirsdagens regionsrådsvalg.

Efter onsdagens optælling af stemmer, så det ellers ud til, at han med 1397 personlige stemmer netop sikrede sig den sidste plads i regionsrådet.

Det skulle en fintælling dog lave om på.

Med 1404 personlige stemmer fik partifællen Lis Mancine (S) nemlig fire stemmer mere end Morten Klessen, som altså fik 1400 stemmer. Derfor blev han altså alligevel ikke valgt ind.

- Sådan er det jo. Der er ikke meget andet at sige til det, siger Morten Klessen om resultatet af fintællingen.

Selvom Morten Klessen ikke lægger skjul på, at det ville have været sjovere at vinde pladsen i regionsrådet, lykønsker han Lis Mancini og påpeger, at det heldigvis er en kollega fra samme parti, der får pladsen.

- Sommetider vinder man, og sommetider taber man. Jeg er en sportsmand, og det har jeg prøvet tusindvis af gange, men det er da meget sjovere at vinde, siger han.

Morten Klessen har været med i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt siden 2005, men forsøgte sig ved tirsdagens valg med regionsrådet.

- Det var ikke nu, det skulle være. Det er fint. Vi skal videre, siger han.

Han påpeger, at det ikke har været spildte kræfter at stille op, selvom han ikke kom ind.

- I virkeligheden er der rigtig mange gode kandidater, som ikke kommer ind. Om det har været kommunal- eller regionsrådsvalg, kan jeg bare sige, at der er super dygtige kandidater, og det er bare så vigtigt for vores demokrati, at de stadig er der, siger han.

Han opfordrer derfor også andre kandidater, som ikke kommer ind, til at fortsætte deres politiske arbejde.

- Det er vigtigt. Så må man tage de slag, der kommer, med oprejst pande. Der er ikke andet for.

Om Morten Klessen selv stiller op til næste regionsrådsvalg, ønsker han ikke at udtale sig om.