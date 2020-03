Når alle skal streame og arbejde hjemmefra: Sådan kommer det til at påvirke dit internet

Arbejdssituationen i Danmark vil de næste fjorten dage se markant anderledes ud, end den plejer.

Mange danskere rykker fra deres faste pladser ved skrivebordene på deres respektive arbejdspladser hjem i privaten, hvor de fra hjemmearbejdspladser skal forsøge, at holde hjulene i gang.

Det betyder at skype-møder, fildelinger og opkoblinger til virksomhedernes netværk kommer til at øge presset på de hjemlige internetforbindelser.

Læg dertil, at samtlige skolebørn er sendt hjem i fjorten dage og sandsynligvis vil bruge noget af den tabte skoletid foran fjernsynet, ipad'en eller med deres mobiltelefon i hånden, mens de også suger lystigt løs af internetforbindelsen til streaming, gaming og sociale medier.

Hos Stofa, der en del af Norlys, og som leverer internet hjem til en del nordjyske husstande, forventer man, at internetforbruget vil stige fra på mandag, og de har brugt tiden siden Statsministerens pressemøde onsdag aften på at forberede sig på det.

- Vi kommer til at følge forbruget tæt, og det er noget, vi er meget opmærksomme på, siger administrerende direktør i Stofa, Sune Nabe Frederiksen, til NORDJYSKE.

Den øgede brug af internettet kan få konsekvenser, om end de i første omgang vil være små.

- Der bør ikke være problemer med kapaciteten, selv om der bliver skruet op for forbruget. Vi har reelt set masser af kapacitet. Så har du en 100 m/bit forbindelse, så er det også det, du får, siger Sune Nabe Frederiksen og uddyber.

- Folk kan opleve, at der er problemer derhjemme, fordi alle gerne vil være på internettet samtidig. Men så handler det om at bruge sin sunde fornuft og prioritere derhjemme. Det er ikke et problem med netværket generelt.

I Nordjylland var der flere, der onsdag aften og torsdag morgen skyndte sig ud i butikkerne for at hamstre varer til de kommende fjorten dage. Og selv om det i teorien også godt kunne ske med vores internet, frygter Sune Frederiksen ikke, at det øgede forbrug for alvorlige konsekvenser.

- Fordi internettet er bygget op af delte medier, kan der komme forstyrrelser, hvis der kommer en øget efterspørgsel, men det risikobillede, vi forestiller os, er, at der højest kommer lidt forstyrrelser, når man streamer. Ikke noget der er mere alvorligt, siger han.

Stofa betragter sig som leverandør af kritisk infrastruktur, og har derfor teknikere klar ved telefonerne og i bilerne, så danskerne har mulighed for at fejlrette deres internetforbindelser, hvis de pludselig oplever problemer.

Og indtil andet er meldt ud kommer teknikerne også ud og hjælper med at fikse problemer med internettet i folks hjem. Medmindre folk er syge eller i karantæne.

- Teknikeren tager selvfølgelig bestik af situationen derude, men vi gør, hvad vi kan, for at sikre at folk har internetforbindelser, så de kan arbejde, siger Sune Nabe Frederiksen.