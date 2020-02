Når du kører i hvidt smat, så er det glat

JYSKE ÅS: Tirsdag morgen er der gang i noget, der minder om en snestorm omkring højderyggen Jyske Ås i Vendsyssel, og som det ofte hænder under en snestorm, så er vejene glatte. Meget glatte endda.

På motorvejen er en bil havareret omkring toppen af Jyske Ås, hvor der tidligere på morgenen lå fire-fem centimeter tung sne og gjorde livet svært for trafikanterne. Så let foden fra speederen og lad være med at køre hurtigere, end forholdene tillader - hvilket på motorvej E45 mellem Flauenskjold og Hjallerup ikke er 140 km/t.

Vejdirektoratet rykkede ud med sneplovene og saltsprederne klokken 5.06 tirsdag morgen, men det tager lidt tid, inden alle veje er ryddet.