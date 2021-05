Når Marie tager morgenflyet på arbejde, er det med sin ni uger gamle datter i en bæresele

- Jeg kritiserer ikke den mor, der vælger at tage hele barselsorloven og lægger alt andet til side, men mange kritiserer min måde at være mor på. Vores samfund bør kunne rumme flere fortolkninger af morrollen, siger folketingsmedlem Marie Bjerre (V), der for nyligt vendte tilbage til sit arbejde på Christiansborg med sin datter Leonora på ni uger. Privatfoto