Når statsministeren ringer, så ...

NORDJYLLAND:Fredag formiddag sad Flemming Møller Mortensen på sit ministerkontor på Christianshavn med udsigt ud over Københavns Havn, ud mod mastekranen på Holmen og ned over Eigtveds Pakhus. Han kunne bare mærke, at det var rigtigt, at han for en god uge siden sagde ja til at blive minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde.

Det er ikke så længe siden, at han til NORDJYSKE fortalte, hvor glad han var for sin tilværelse som gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe og forstander for Aalborg Kloster.

Men når statsministeren ringer og spørger, om man vil være minister, så siger man måske bare ja, selv om det ikke er den mest prestigefyldte post, hun tilbyder, og at man skal arbejde med alverdens store problemer: En verden i ubalance. Klimakrise. Ulighed. Uretfærdighed. Flygtningestrømme?

Man tænker sig om