Nabo slog alarm: Opdagede brand i villa

VOERSÅ:En villa på Kringelhedevej i Voerså står tirsdag morgen kraftigt skadet af en brand.

Branden blev opdaget af en nabo kort før klokken fire natten til tirsdag, fortæller vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

En patrulje fra Nordjyllands Politi blev sammen med Nordjyllands Beredskab dirigeret til ejendommen, hvor der tilsyneladende ikke var nogen hjemme.

En forsamling mennesker havde stillet sig op ved huset, heriblandt datteren til den mand, der er tilmeldt adressen, og hun kunne også berolige med, at hendes far befandt i god behold på hendes adresse.

Der var ikke meget at stille op for de brandfolk, som blev tilkaldt fra Sæby og Dronninglund.

- Allerede da vi ankom, var huset helt overtændt, og ilden gået igennem taget, siger indsatsleder Dennis Møller Jensen, Nordjyllands Beredskab.

Det betød, at brandfolkene var nødt til at koncentrere sig om at slukke branden udefra i det, der kaldes en kontrolleret nedbrænding. Klokken seks tirsdag morgen var der stadig stor aktivitet på adressen.

- Der er vel et par timers arbejde endnu, konkluderede indsatslederen på det tidspunkt.

Årsagen til branden er ukendt. Det skal politiets teknikere kigge nærmere på, når branden er helt slukket.

Selve huset står formodentlig ikke til at redde, men ifølge indsatsleder Dennis Møller Jensen er der tilkaldt skadesservice, som måske kan redde lidt fra husets stueetage, som er knap så medtaget som førstesalen.