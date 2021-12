Nær kontakt til en smittet? Nu træder væsentlig ændring i kraft

DANMARK:Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er udsat for coronasmitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes på fjerde- og sjettedagen.

Det gælder, uanset hvilken variant der er tale om.

Andre udsat for smitte uden for hjemmet skal fortsat lade sig teste, men ikke gå i isolation.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i et sæt nye retningslinjer.

- Det er i hjemmet, at der er en høj risiko for smitte. Her sætter vi i den nuværende situation ind med både isolation og test på fjerde- og sjettedagen for at begrænse smittespredningen mest muligt.

- Øvrige kontakter skal ikke gå i isolation, men skal fortsat testes. Vi skal hele tiden finde en balance mellem at forebygge mest mulig smitte og samtidig undgå, at for mange isoleres, så samfundets vigtige og kritiske funktioner kan opretholdes, siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse.

Man kan som nær kontakt i hjemmet bryde selvisolation med en negativ coronatest på dag fire.

Myndighederne anbefaler en PCR-test på fjerdedagen. Men på grund af stor efterspørgsel på netop denne type test anbefales en lyntest på sjettedagen.

Ændringen kommer for at tage højde for stigende smittetal og udbredt smitte med omikronvarianten.

For at begrænse smittespredningen mest muligt er fokus på at sætte ind dér, hvor risikoen for smitte er størst.

Og det er den ifølge Sundhedsstyrelsen i hjemmet. Både danske og udenlandske undersøgelser viser ifølge styrelsen, at langt de fleste smittes i hjemmet og inden for de første fire dage, efter at de har været udsat for smitte.

Den smittede skal selv kontakte andre, som personen har været tæt på, og fortælle, at de skal tage en test med det samme og på fjerdedagen, skriver styrelsen.

Personer, som er blevet revaccineret, og dermed har fået et tredje stik med en coronavaccine, behøver ikke gå i isolation. De kan i stedet blive testet på fjerde- og sjettedagen.

Har man været smittet inden for 12 uger, er man undtaget både isolation og test.

