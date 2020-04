Nærvær og fordybelse afløser fredags-dj'en og det hurtige, hypede tempo

Det er tid til at give sig hen til kunsten.

Bare det. Se på værket.

- Bare se. Lade sig suge ind, glide ind i værket og lade sig henføre af det.

Sådan siger direktøren for Moderna Museet i Stockholm, Gitte Ørskou, der torsdag er tilbage på Kunsten, som hun stod i spidsen for i 10 år. På virtuel visit, sådan som man nu gør i disse corona-tider.

Gitte Ørskou skal deltage i en talk - en samtale - om kulturens betydning i en krisetid.

Arrangørerne, Kunsten og NordicLA, undrer sig nemlig over, at “kultur bliver opfattet som flødeskum på kagen og nedtones i den politiske debat fremfor at betragtes som en lim, der holder samfundet sammen”. Og har bedt tre debattører om at komme med deres bud.

Synspunktet, der ligger bag, at det er kunst og kultur, der giver sammenhængskraft, eksisterede også før conaen, men har fået nyt liv, efter at alle - bevidst eller ubevidst - oplevede, at kunst og kultur er en gennemsyrende del af vores (fælles) liv.

Vi lod os underholde, trøste og fik stof til eftertanker i en tid, hvor frygten og uvisheden tog os, hvor det var svært at få styr på tankerne, selv om mange pludselig havde rigtig god tid til det.

På den anden side