Næsten 190.000 nordjyder testet - foreløbig ingen fund af cluster 5

NORDJYLLAND:Mere end to-tredjedele af borgerne i syv nordjyske kommuner har lade sig teste i forbindelse med den massetest, Region Nordjylland gennemførte.

280.000 borgere blev opfordret til at lade sig masseteste fra 7. november og knap en måned frem.

Årsagen var mistanke om muteret coronavirus i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland og Thisted.

Svar om et par uger

Den foreløbige opgørelse viser, at 68 procent af borgerne fulgte opfordringen og blev testet - i alt blev 186.499 testet.

Ud af de 186.499 nordjyder er 0,2 testet positiv for covid-19. På nuværende tidspunkt er der ikke fundet cluster 5 i prøverne, som løbende bliver analyseret. Først om et par uger er alle prøverne blev analyseret - såkaldt gensekventeret - for netop cluster 5-mutationen, da den proces kræver længere tid.

Roser nordjyderne

Regionsrådsformand Ulla Astmann roser nordjyderne i de syv kommuner:

- Jeg er super stolt over, at så mange nordjyder har bakket op om at stå sammen. Og en særlig tak til borgmestrene, der har gjort en stor indsats for, at vi sammen er kommet op på så højt et testtal. Vi har også fået massiv støtte fra andre regioner, der har sendt podere til vores kommuner. Alt i alt et meget positivt samarbejde, fastslår regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

- Vi har fået god viden fra Nordjylland, og hele Danmark får glæde af, at vi nu har set, hvor stor en effekt vores restriktioner har haft, siger Jan Nybo, chef for regionens covid-19 testindsats.

Thisted Kommune i top

I Thisted Kommune er 76 procent af borgerne blevet testet, og de seneste syv dage har der kun været 9 smittede i kommunen.

Frederikshavn Kommune kom på andenpladsen med 75 procent testede borgere, og på en tredjeplads ligger Jammerbugt Kommune, hvor 67 procent er blevet testet.

I både Læsø og Vesthimmerlands kommuner er 64 procent blevet testet, i Hjørring Kommune er det 63 procent, og i Brønderslev Kommune blev 59 procent testet.

- Flotte tal, som viser stor opbakning fra befolkningen. Jeg har også hæftet mig ved, at mange borgere på sociale medier har rost vores podere under massetesten. Det er vi glade for, siger Jan Nybo i pressemeddelelsen fra regionen.