Næsten 200 nordjyder er døde med covid-19

NORDJYLLAND:En nordjysk kvinde er i denne weekend død med covid-19 i kroppen, og dermed er der næsten 200 nordjyder, der er døde med den virussygdom på det halvandet år, der er gået, siden statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts 2020 lukkede Danmark hårdt ned på tærsklen til en global viruspandemi og på et pressemøde erklærede, at ethvert tabt liv til covid-19 ville være en tragedie.

Ingen anede dengang, hvor galt det kunne eller ville gå, men efter 18 måneder med masser af restriktioner, forholdsregler, debat og polemik nærmer hverdagen i Danmark sig mere og mere noget, vi kendte før 11. marts 2020.

Men som weekendens nordjyske dødsfald - et af to i Danmark - dokumenterer, er covid-19 pandemien langt fra et overstået kapitel. I et kapløb med virussygdommen og alle dens mutationer kæmper ikke bare Danmark, men hele kloden for at få vaccineret så mange som muligt i et forsøg på at få skabt flokimmunitet.

Imens fortsætter folk med at blive syge og dø.

Med den nordjyske kvindes død i weekenden er i alt 198 nordjyder døde med covid-19 siden 27. januar 2020, hvor Statens Serum Institut begyndte at registrere dødsfaldene.

De 198 dødsfald fordeler sig på 120 mænd og 78 kvinder. Langt de fleste nordjyske dødsfald - 181 af 198 - har ramt personer, der er 70 år eller ældre.

På verdensplan nærmer det samlede dødstal sig fem millioner, ifølge det amerikanske John Hopkins University. Alene i de seneste 28 dage er knap en kvart million mennesker verden over registreret døde med covid-19 i kroppen ifølge samme universitet.

Covid-19 i tal Ifølge det amerikanske John Hopkins University har covid-19 pandemien indtil nu kostet 4.745.513 menneskeliv over hele kloden. De seneste 28 dage er der registreret 248.491 dødsfald med covid-19. I Danmark er Region Nordjylland den region, hvor færrest er døde med covid-19. I Region Midtjylland er tallet 381, mens det i Region Syddanmark er 239. I Region Sjælland er 419 borgere døde med covid-19, mens der er 1389 døde borgere med covid-19 i Region Hovedstaden. USA er ifølge universitet det land, der er suverænt hårdest ramt af pandemien. Her er i alt 687.764 mennesker døde med covid-19, hvilket giver en dødsprocent på 1,6 - eller mere end dobbelt så høj som i Danmark. Også Brasilien er hårdt ramt af covid-19 pandemien. Her er der registreret 594.200 dødsfald, mens det officielle tal for positive tests er 21.343.304. Det giver en dødsprocent på 2,8. John Hopkins University registrerer også antallet af vacciner, der er givet. Her er det globale tal nu oppe på flere end 6 milliarder. Alene i de seneste 28 dage er flere end 868 millioner mennesker blevet vaccineret mindst én gang. Kilde: John Hopkins University VIS MERE

Efter de to danske dødsfald med covid-19 fra lørdag til søndag er det samlede danske dødstal med covid-19 oppe på 2642.

Mens de globale dødstal svarer til en dødelighed på to procent, er det tilsvarende tal i Danmark 0,7 pct - altså en markant lavere dødelighed.