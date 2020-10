Narkopåvirket motorcyklist stak af fra politiet to gange: Betjent måtte benytte jerngreb for at få ham stoppet

BRØNDERSLEV:En 19-årig mand legede kispus med Nordjyllands Politi, da han natten til torsdag kørte rundt på en ulovlig og larmende motorcykel i Brønderslev.

To gange stak han af fra politiet, og da de endelig fik den unge mand stoppet, var listen af ulovligheder meget lang. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi

Det begyndte med, at en patruljevogn ved tre-tiden natten til torsdag kom til Brønderslev. Her lagde betjentene mærke til en meget støjende motorcykel.

Politiet havde tidligere på natten fået anmeldelser om en meget larmende motorcykel, der generede hele nabolaget.

Politipatruljen kunne konstatere, at motorcyklen kørte væsentlig hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen i byen. Derudover havde motorcyklen ingen nummerplade, baglygten virkede ikke, og motorcyklen havde ikke monteret et udstødningssystem – hvilket var årsagen til den meget larm.

Stak af to gange

I døgnrapporten skriver politiet, at patruljen i Brønderslev besluttede at stoppe motorcyklisten, men det var han åbenbart ikke interesseret i. Først forsøgte politipatruljen at give tegn til, at motorcyklisten skulle standse. Selvom betjentene fik øjenkontakt med motorcyklisten, gassede han kraftigt op og forsøgte at køre fra dem.

Patruljevognen satte dog efter motorcyklisten, der kørte frem for ubetinget vigepligt med høj fart, foretog kraftige sving og kørte op på en cykelsti og fortovet med mindst 70 kilometer i timen for at slippe væk

Efter én kilometers kørsel bremsede motorcyklen pludseligt op og svingede ind ad vej spærret af pullerter, og slap dermed væk fra politiet.

Kun et kvarter senere hørte politipatruljen, der stadig var i Brønderslev, igen støj fra motorcyklen, der nærmede sig. Og ganske rigtigt, kort efter holdt politi og motorcykel igen overfor hinanden - sandsynligvis til stor overraskelse for motorcyklisten, for han bremsede kraftigt op, svingede omkring og gassede voldsomt op. Patruljevognen satte igen efter - dog med samme udfald; motorcyklisten forsvandt ind på en cykelsti, hvor patruljevognen ikke kunne følge efter.

Væltede af motorcyklen

Ifølge døgnrapporten nærmede klokken sig fire, da patruljen i krydset mellem Stadevej og Jerslevvej for tredje gang den nat kunne høre motorcyklen med det manglende udstødningsrør.

Politiet vurderede, at manden måtte have et ærinde øst for Brønderslev – og han i så fald var nødt til at passere krydset mellem Sillebakkevej og Skagensvej. Her traf patruljevognen igen motorcyklisten, som de satte efter.

Ifølge døgnrapporten vurderede politiet, at motorcyklisten kørte med så stor fare for sig selv og andre i trafikken, at han skulle stoppes.

Denne gang lykkedes det politiet at følge motorcyklen frem til en blindgyde. Manden bremsede kraftigt op og forsøgte at vende omkring. Den ene af betjentene tog chancen – han forlod patruljevognen og satte i løb efter manden, der var helt nede i fart for at vende rundt.

Betjenten pågreb motorcyklisten, der dog i et sidste forsøg gav gas og igen ville stikke af. Denne gang lykkedes det dog ikke. Betjentens jerngreb holdt ham tilbage, hvorfor han faldt af motorcyklen.

Påvirket og med narko i lommerne

Motorcyklisten viste sig at være en 19-årig mand, og en nærmere undersøgelse viste at han havde 1,26 gram hash og 1,76 gram amfetamin på sig. Derudover viste en narkotest, at manden tilsyneladende var påvirket af cannabis.

Af døgnrapporten fremgår det, at den 19-årige blandt andet blev sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, kørsel på fortov og cykelsti, fejl og mangler ved motorcyklen, narkokørsel på uindregistreret motorcykel uden lovpligtig forsikring og uden førerret samt brud på lov om euforiserende stoffer.

Motorcyklen blev omgående konfiskeret, og den sigtede kan nu se frem til et retsligt efterspil.