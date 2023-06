Natklub mister ikke alkoholbevilling: Intet juridisk grundlag

AALBORG:Club Stygge mister ikke sin alkoholbevilling.

Det er Bevillingsnævnet i Aalborg kommet frem til efter et møde torsdag. Det fortæller formand for nævnet Lasse Frimand Jensen (S) til Nordjyske.

- Der er ikke noget juridisk grundlag eller dokumentation for, at beværtningen har gjort noget ulovligt. Det, vi kan gøre nu, er at igangsætte en redegørelse, siger han.

- Begynder man at træffe afgørelser på baggrund af rygter, folkedomsstolen eller pressens skriverier, så skal man have et juridisk grundlag for at træffe en afgørelse. Det er det, der er vigtigt for mig som formand for bevillingsnævnet.

Lasse Frimand Jensen forventer, at redegørelsen ligger klar efter sommerferien, så den kan drøftes på næste møde i bevillingsnævnet.

- Det indebærer blandt andet en dialog med Cafe Stygge men selvfølgelig også hvilke muligheder bevillingsnævnet har, siger han.

Der har været fokus på Club Stygge i forbindelse med dokumentaren "Drugged i nattelivet". Den 17. juni var der en politiaktion på to værtshuse i Aalborg, heriblandt Club Stygge, med henblik på at kontrollere stederne i forhold til deres bevilling og klarlægge, hvorvidt der blev solgt narkotika på de to steder.

- Vi har gennem længere tid haft efterretninger og hørt rygter om, hvad der foregår på netop de to steder, og aktionen skete for at få enten be- eller afkræftet de efterretninger og rygter, oplyste politikommissær Ulf Munch Sørensen til Nordjyske om aktionen.