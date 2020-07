Natteliv efter corona: Farvel til byture til klokken 6?

Visionerne, tankerne og ambitionerne har fået frit løb under corona-krisen. Refleksioner om vores arbejdsliv, kulturens betydning, de små erhvervsdrivendes overlevelse og omsorgsarbejdets værdsættelse har fyldt.

Nu er det nattelivet, der tænkes over.

For hvordan skal nattelivet se ud, når coronaen er forduftet? Hvilken "gå-i-byen"-kultur ønsker vi os?

For her - især i Jomfru Ane Gade i Aalborg - har diskotekerne og værtshusene åbent til langt ud på morgenen. Der danses tæt, fadøllene er billige og indtages ofte stående. Og på en enkelt bytur kan man nemt ende med at have frekventeret fem forskellige diskoteker og værtshuse med utroligt klistrede gulve - belagt med spildte øl og drinks. Kort sagt: Der er gang i den.

Eller rettere: Der var gang i den - før nedlukningen af nattelivet. Der var så meget gang i den, at det især i de meget tidlige morgentimer havde en tendens til at udvikle sig i en grim retning.

Som følge af coronanedlukningen er antallet af voldsanmeldelser nemlig styrtdykket. Det behøver man vist ikke at være fremtidsforsker for at kunne forudse.

Mere interessant er det at kigge på, hvornår volden tidligere er sket. Tal fra Nordjyllands Politi viser, at 80 procent af nattelivs-volden foregår mellem midnat og klokken 5 om morgenen. 50 procent af nattelivs-volden sker mellem klokken 2 og klokken 5. Nattelivs-vold er defineret som vold, der foregår omkring restaurationsmiljøet om natten.

Nattelivet er blevet stillet i udsigt at kunne åbne igen på en eller anden måde i starten af august. Nu er det store spørgsmål: Hvordan?

For ét er smittetrykket, der selvfølgelig ikke skal eksplodere. Det er klart for enhver. Men det store spørgsmål er vel, hvilket natteliv vi gerne vel have - også når coronaen har sluppet sit greb?

Et meget nærliggende svar ville være, at hvis barer og diskoteker fremover kun måtte have åbent til midnat - eller klokken 2 - så ville en stor del af volden forsvinde.

Men når man snakker forbud og indskrænkelser, er det friheden, der er på spil. Er det virkelig samfundets opgave med restriktioner som våben at sørge for, at diskoteksgæster ikke slår på hinanden?

Det er nok også naivt at tro, at et quick-fix vil løse den bagvedliggende udfordring. Hvem siger, at volden ikke bare vil foregå tidligere - eller væk fra restaurationsmiljøet? Giver det overhovedet mening at sammenligne en lock-down-periode med mere normale tilstande?

Med et forbud er det barindehaverne og værtshusejerne, der kommer til at betale prisen for en druk-kultur, som vi selv er skyld i, og som vi nok ikke ændrer med et trylleslag ved at indføre et forbud.