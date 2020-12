Nedlukning skaber forvirring: Her er, hvad vi ved

NORDJYLLAND:Selv om vi var igennem det meste i foråret, kniber det stadig for mange at huske, hvordan det lige var, det hele fungerede under den første, store nedlukning af Danmark på grund af coronapandemien.

Siden er vi og verden blevet klogere og bedre til at manøvrere i en verden med virus. Men alligevel kan det ikke undgå at skabe forvirring hos nogle, når en myndighed igen smækker dørene i til en stor del af den verden, vi bevæger os i.

For hvem er det egentlig, der må holde åbent - og hvem må ikke? Og hvornår er det lige, det er for sent at købe julegaver? Og hvad med fyrværkeriet - er det overhovedet til salg?

Mange af de overordnede restriktioner kan man finde på coronasmitte.dk, men derudover har Erhvervsministeriet forsøgt at give svar på en lang række detailspørgsmål, vi går rundt og spørger hinanden om.

Det kan du læse om her.

Det står klart, at samtlige dagligvarebutikker ikke er omfattet af nedlukningen. Det gælder også blomsterbutikker, der betragtes som en dagligvarebutik. Du risikerer med andre ord ikke at gå sulten i seng, hvis nogle skulle være angst for det på den tid af året, hvor der traditionelt er dømt overflod af bordets glæder. Buketten til bordet kan du altså også købe.

Specialbutikker med dagligvarer - for eksempel osteforretninger, slagtere, chokoladebutikker og vinhandlere etc. - må også gerne have åbent også mellem jul og nytår - også selv om de ligger i et storcenter, som ellers er lukket. Men de må ikke byde på smagsprøver.

Kiosker og tankstationer må også gerne holde åbent mellem jul og nytår, da de også er defineret som dagligvarebutikker.

Håndværkere må også fortsat gerne tage ud og reparere et hul i dit tag eller tætne en utæt vaskemaskine.

Skulle du blive syg og have brug for medicin, så er apoteker og forretninger med medicinsk udstyr heller ikke omfattet af nedlukningen.

Og endelig må butikker, der skal lukke fysisk ned, gerne sælge deres varer ved fjernsalg, der er sket online, via mail eller over telefon. I det tilfælde er click and collect tilladt, hvis det alene er den fysiske udlevering, der sker i butikken og øvrige gældende krav om afstand og håndsprit overholdes.