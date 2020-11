Nedlukningen gør ondt i lufthavnen: Forventer at miste 80 procent af passagererne i november

NORDJYLLAND:Det er ikke kun på vejene, at man lige nu kan se, at syv nordjyske kommuner er lukket ned.

I flyene mellem Aalborg og København er der også blevet længere mellem passagerne som følge af nedlukningen. Det fortæller Søren Svendsen, lufthavnsdirektør i Aalborg.

- Indtil nu har vi brystet os af, at vi "kun" har mistet 63 procent af vores indenrigstrafik. De øvrige jyske lufthavne har mistet 80 procent eller mere af deres trafik, og jeg tror, at vi vil se et tilsvarende fald i november sammenlignet med sidste år, siger han.

- Med det fald, som vi kan se de første par dage, og det som selskaberne melder ind om de kommende dage, så forventer jeg, at faldet i november bliver på mindst 80 procent på flyvningerne til og fra København, siger lufthavnsdirektøren.

I september og oktober var der henholdsvis 53.178 og 44.275 passagerer i Aalborg Lufthavn. Det svarer til en nedgang på 64 og 62 procent i forhold i de samme måneder sidste år.

I både september og oktober havde Billund Lufthavn over 80 procent færre passagerer - svarende til cirka 300.000 personer.

Faldende kapacitet er ikke et problem

Det er hovedsaglig forretningsfolkene til og fra Aalborg, der fylder mindre.

- Vi kan tydeligt mærke, at det er de rejsende til og fra virksomhederne i de syv nedlukkende kommuner, der lige nu mangler, siger Søren Svendsen.

Mandag meddelte flyselskabet Norwegian, at de stopper med at flyve mellem Aalborg og København, og selvom selskabet DAT meddelte, at man skruer op for kapaciteten til hovedstanden, betyder det, at der dagligt er 600 færre flysæder på afgangene til København.

- Men lige nu er det ikke kapaciteten, der er problemet, siger lufthavnsdirektøren.

Udover ruten mellem Aalborg og København, er der stadig fly fra Aalborg og til Amsterdam og Oslo.