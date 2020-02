Nedslående tal fra Vejdirektoratet: Flere trafikdræbte i Nordjylland

NORDJYLLAND:I Nordjylland er der for første gang siden 2016 sket en stigning fra året før i antallet af trafikdræbte. 22 mennesker døde i trafikken på de nordjyske veje, og det er syv personer mere end 2018. Idet det kun er foreløbige ulykkestal, kan Vejdirektoratet ikke oplyse yderligere om, hvilke typer af trafikulykker, der har forårsaget dødsfaldene i Nordjylland.

På landsplan viser tallene, at der fra januar til og med oktober 2019 skete en markant stigning i antallet af trafikdræbte. 205 personer mistede livet i trafikken i Danmark, og det er en stigning på omkring 20 procent fra 2018. De tal bekymrer administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller.

- Tallene er rystende, og det vidner om, at der er behov for handling på området. Vi har lavet en beregning, der viser, at trafikuheldene med personskade koster samfundet 18 milliarder kroner. Derfor burde der også være et samfundsøkonomisk incitament for at gøre noget ved problemet, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Ændring af adfærd

Hos Rådet for Sikker Trafik håber man på politisk handling for at vende udviklingen. Men hvis antallet af trafikdræbte skal ned, kræver det også adfærdsændring blandt trafikanterne.

- Der er behov for at arbejde med folks adfærd, fordi ni ud af 10 trafikulykker skyldes ulovlig eller uhensigtsmæssig adfærd, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Mogens Kjærgaard Møller fremhæver især folks brug af mobiltelefon i trafikken som værende et adfærdsmønster, der skal ændres.

- Det er en relativ ny problemstilling. Men mobiltelefonerne er fyldt med alt muligt distraherende, og det gør folk uopmærksomme i trafikken, siger han.

Selv om antallet af døde er steget, er antallet af tilskadekomne i trafikken faldet i 2019. Under 3.100 kom til skade i trafikken, men det får ikke Mogens Kjærgaard Møller til at juble.

- Antallet af svært tilskadekomne er stadig for høj og ligger på omkring 1.800. Til sammenligning er målsætningen, at ved udgangen af 2020, skal det helst være nede på 1.000, så vi er stadig langt fra målet, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Fald blandt de unge

På trods af de nedslående tal i antallet af dræbte i trafikken, er der dog et område, hvor Rådet for Sikker Trafik kan glæde sig. I aldersgruppen 18 til 24-årige døde 13 personer, hvilket ifølge Vejdirektoratet er historisk lavt. Mogens Kjærgaard Møller tilskriver en målrettet kampagneindsats æren for faldet.

- Rådet for Sikker Trafik har i lang tid haft et samarbejde med Tryg Fonden og kørt kampagner målrettet de unge, og det er årsagen til faldet i dødsulykker, siger Mogens Kjærgaard.