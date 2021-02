NEJ: Når det handler om Egholm-linjeføringen, er medicinen værre end sygdommen

Lad os begynde med det indlysende: Nordjyllands herlighed hænger uløseligt sammen med geografien: De lange kyststrækninger, de store afstande og ikke mindst landets største fjord, der gennemskærer regionen. Limfjorden er med andre ord et grundvilkår for Nordjylland med de fordele og ulemper en beliggenhed ved vand nu engang giver.

At krydse fjorden er selvfølgelig mere besværligt og bekosteligt end at bevæge sig fra A til B på land, det giver sig selv. Det bliver løst med broer, med færger og med en enkelt tunnel.

For snart mange år siden begyndte man at diskutere muligheden for endnu en forbindelse over eller under fjorden. Og jo mere politikere og borgere diskuterede, des mere fik man overbevist hinanden om, at der skulle laves en ny forbindelse, og at den skulle gå over Egholm. Her er en liste over, hvorfor det er en fejltolkning belagt med dårlige argumenter:

- Egholmlinjeføringen vil kun være et reelt alternativ for et fåtal af de bilister, der krydser fjorden. Det fremgår tydeligt af VVM-redegørelsen, at for de fleste er østforbindelsen den korteste og bedste løsning.

- En Egholmmotorvej vil gå tæt på byen. Ønsker vi at få en by, der er omringet af motorvej?

- Et ekstra tunnelrør virker til at være en bedre løsning. Det vil give mulighed for fleksibel trafikafvikling, fordi det kan "vendes" i myldretiden.

- En motorvej over Egholm gennemskærer bynær natur. Egholm og Lindholm fungerer i dag som storbyens lunger.

- Trafikafviklingen ved Limfjordstunnellen halter, især på nordsiden, hvor motorvejsudfletningen reelt er det, der giver kø ved tunnellen. Alligevel sker der ikke noget. Man kunne få den tanke, at politikerne i Nordjylland ikke har haft et incitament til at gå i gang med at forbedre trafikforholdene ved tunnellen, fordi mindre kø vil svække muligheden for at få landspolitikerne til at spytte i kassen til Egholmforbindelsen.

- Siden 2014 har det handlet om, at "det er Nordjyllands tur" til at få statsmidler til en ny motorvej. Og over for den slags argumenter betyder det åbenbart knapt så meget, at vi får tilskud til den forkerte medicin.

