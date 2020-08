Nej, Nordjylland har ikke for meget motorvej

Det har været standard i alle samtaler, jeg har ført om trafik og motorveje med ikke-nordjyder: På et eller andet tidspunkt i samtalen bliver udtrykket "de nordjyske motorveje" brugt, tit med et smørret eller indsigtsfuldt smil.

Historierne - og årsagen til det smørrede smil - går på, at den såkaldte nordjyske trafikmafia, som bestod af nordjyske MF'ere med en interesse for infrastruktur, skulle have sørget for, at Nordjylland nærmest blev belagt med asfalt og helt urimeligt forfordelt med bla motorvej. Og at især Hirtshalsmotorvejen siden indvielsen har stået nærmest tom. Og ligesom med alle gode historier, kunne man tilføje, ender den med en personlig krølle i stil med "og det er sikkert og vist, for jeg har selv engang kørt på motorvejen mutters alene", punktum.

Sådanne historier er det svært at dræbe med fakta, for det ER jo en god fortælling. Men nu gør vi igen forsøget: Nej, der kører ikke færre biler på de nordjyske motorveje end på sammenlignelige motorveje i resten af landet, ja, der kører flere biler på Køgebugt-motorvejen, mange flere, og den er derfor også gjort sekssporet på nogle strækninger. Nej, man kan ikke sammenligne trafiktal 1:1, fordi trafikmønstre og fx mængden af tung trafik varierer og gør en forskel, ja, der kører lige så meget trafik på Hirtshalsmotovejen som på Øresundsbroen. Ja, man kan sagtens køre som eneste bilist det sidste stykke med Hirtshals en sen nattetime, for trafikken er ujævnt fordelt på døgnet.

Hvorfor det overhovedet er vigtigt at lægge myterne i graven? Fordi fordomme om et øde Nordjylland med tomme motorveje tegner et trist og helt forkert billede af en region, hvor mobiliteten og virkelysten er stor, som summer af liv - og af erhvervsliv. Og det er, sagt på nordjysk, træls, at et fortegnet billede igen og igen bliver trukket frem.

Fakta viser, at Nordjylland har en mængde motorvej, der er ganske rimelig. Så lad os starte den dér, næste gang nogen fra andre dele af landet vil fortælle os noget andet.