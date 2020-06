Nej, pandemien er ikke ovre endnu

Sommeren er kommet til Nordjylland med varmerekord og et UV-indeks, der rammer loftet. Det samme er turisterne og ikke mindst hverdagen: Vi er tilbage i hverdagen og næsten alt er som før - eller hvad?

Hjemsendelsen af elever på tre skoler i Hjørring Kommune og 25 smittede på plejehjemmet Vendelbocentret i Sindal fortæller en anden historie. Coronapandemien har stukket sit hoved frem igen, og det er dødsens alvorligt, ikke mindst på plejehjemmet i Sindal, der jo netop bebos af mennesker i risikogruppen. Samtidig minder det os om, at så længe pandemien fortsat er derude og videnskaben ikke har en færdigudviklet vaccine imod den, bliver vores hverdag ikke som før.

Det må den ikke og det kan den ikke.

Hverdagen, som vi kendte den inden pandemien, må ikke få overtaget, for slækker vi på håndhygiejne og afstandskrav, kommer vi i en situation, hvor antallet af smittede vil stige igen.

Og hverdagen kan i øvrigt heller ikke for alvor siges at være tilbage, for myndighederne har fortsat mulighed for at skrue op for restriktionerne igen. Noget, der fortsat er en reel mulighed, som indgrebene i Hjørring Kommune også viser.

Coronavirusset er i forskningssammenhænge fortsat så nyt, at videnskaben opdager nye sammenhænge og forkaster tidligere antagelser og vil gøre det i måneder endnu. En ny indsigt er viden om de såkaldte superspredere: Enkeltpersoner, der ganske uforvarende får smittet en række andre, ikke fordi de nødvendigvis er mere sløsede med håndhygiejne og afstand, men simpelthen fordi de er mere smitsomme.

Når sådan en ny viden kommer til, vil det have betydning for, hvordan man skal reagere, når mange smittes det samme sted. Det jo kan tyde på, at en superspreder er på spil, og opgaven er så at få personen identificeret, inden han eller hun smitter flere. Og her giver en hurtig nedlukning og karantæneforholdsregler nok den bedste effekt.

Indtil videre skal vi nok vænne os til, at små smittelommer dukker op og institutioner eller arbejdspladser for en stund lukkes ned. Det er sund fornuft, hvis teorien om de såkaldte superspredere står til troende.

Til gengæld skal vi ikke vænne os til, at hverdagen er som før. Vi skal indtil videre holde fast i håndsprit, armslængdeprincippet og små forsamlinger og tøjle den fuldt forståelige utålmodighed efter at kunne gøre som vi plejer. Men plejer er lagt i respirator og bør blive der, indtil alle COVID-19-patienter er udskrevet.