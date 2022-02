Nej, rådmand, der er ingen skjulte skrækdata om 3. Limfjordsforbindelse

For to måneder siden klagede Per Clausen på vegne af Enhedslisten i Aalborg til myndighederne over det CO2-udslip, der vil ske i forbindelse med byggeriet af 3. Limfjordsforbindelse.

I denne uge har Per Clausen, der i mellemtiden er blevet rådmand i Aalborg, været med til at fælde en transportminister med den begrundelse, at tallene for CO2-udslippet er blevet holdt tilbage og først er kommet frem nu.

Der er noget, der ikke stemmer. Hvordan kunne Per Clausen i december 2021 klage over tal, som han påstår først er sluppet ud i januar 2022?

Forklaringen er, at rådmanden leger med ordene og forsøger at binde vælgerne i Aalborg en historie på ærmet. For Per Clausen har hele tiden vidst, at et tal for CO2-udslippet har været tilgængeligt for offentligheden i snart 11 år.

Allerede i 2011 skrev Vejdirektoratet i en såkaldt VVM-redegørelse, at etableringen af en motorvej over Egholm ville give et CO2-bidrag på cirka 250.000 ton i anlægsfasen. I en opdateret VVM-redegørelse i 2021 justerede Vejdirektoratet sit tal til 271.649 ton.

Senest har Vejdirektoratet med en ny beregningsmodel justeret tallet til 292.800 ton, viser en gennemgang af sagen i fagbladet Ingeniøren. Altså en stigning på 7,8 procent i forhold til seneste VVM-redegørelse. Men direktoratet tager det forbehold, at modellen ikke er kvalitetssikret og bygger på en forsimplet metode.

Det afholder ikke Per Clausen fra at kræve genforhandling af infrastrukturplanen, som blev indgået af et bredt flertal i Folketinget i efteråret. Enhedslisten står uden for vejdelen i aftalen, men mener, at de øvrige partier er blevet ført bag lyset af den nu fratrådte transportminister Benny Engelbrecht.

Per Clausen opfordrer samtidig det brede flertal i Aalborg Byråd, der støtter Egholm-linjen, til at trække støtten, fordi klimabelastningen ”bliver langt større, end vi hidtil har fået at vide”. I en pressemeddelelse fra denne uge skriver Per Clausen:

- Stort set alle partier i Aalborg Byråd støtter ambitiøse klimamål for Aalborg Kommune. Desværre truer de tal for CO2-udslippet ved anlægget af Egholm-motorvejen, som nu er sluppet ud, med at gøre realiseringen af disse mål nærmest umulig.

Det er her, at Per Clausens leg med ord fortjener en kritisk gennemgang:

Er tallet for CO2-bidraget først ”sluppet ud” nu? Nej, som nævnt har det været kendt længe. Men jo, i en højst usikker opdatering har Vejdirektoratet justeret CO2-udslippet op med 7,8 procent.

Er der tale om en ”langt større” klimabelastning? Det er en smagssag, om en mulig stigning på 7,8 procent kan siges at være ”langt større”, men forligspartierne står stadig bag infrastrukturaftalen, og fredag slog statsminister Mette Frederiksen fast, at aftalen kører videre som planlagt.

Gør en stigning det ”nærmest umuligt” at nå Aalborg Kommunes ambitiøse klimamål? Det mener Per Clausen. Men han har hele tiden ment, at CO2-udslippet fra 3. Limfjordsforbindelse truer byens klimamål. I et høringssvar fra Enhedslisten i Aalborg fra december 2021 skrev Per Clausen, at CO2-udslippet strider ”både mod statens og Aalborg Kommunes klimapolitik”. Denne uges ballade har altså ikke ændret hans budskab. Han har blot brugt anledningen til at gentage det. Derfor er der heller ingen vaklen hos tilhængerne af Egholmlinjen i Aalborg Byråd.

Der er heller ingen grund til vaklen. Balladen om Benny Engelbrecht og de hemmeligholdte tal er uden betydning for 3. Limfjordsforbindelse, for her er tallet ikke blevet holdt hemmeligt, og grundlaget for etableringen af Egholmlinjen er derfor uændret.

Ikke desto mindre har Per Clausen som den drevne politiker, han er, set en mulighed for at så ny tvivl om projektet og med indlæg og reaktioner på de sociale medier pustet flittigt til den modstand, der er mod Egholmlinjen. Hans indsats har uden tvivl også bidraget til Enhedslistens benhårde ofring af en minister.

Sådan er politik. Som rådmand har Per Clausen dog også et ansvar for at sikre en debat på et oplyst grundlag. Herfra skal lyde en opfordring til færre ordlege og flere fakta i debatten om 3. Limfjordsforbindelse.