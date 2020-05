Nej, vi var ikke et folk, der kæmpede for alt, hvad vi havde kært: For nogle mænd var det største problem manglen på kød

Kommentar af journalist Anders Sønderup.

Der er stadig lys i vinduerne 4. maj.

Ikke så mange som der var engang, men i betragtning af at det er en markering af noget, der skete for 75 år siden, er det dog et lysende bevis på, at 4. maj 1945 stadig står som en vigtig dato i landets historie.

Spørgsmålet er, hvor længe endnu 4. maj vil have national betydning. For snart vil der ikke være nogen tilbage, der kan fortælle om, hvordan livet egentlig var i de fem år mellem 9. april 1940 og 4. maj 1945. Der er kommet nye generationer til, og det er ikke alle, som ved, hvorfor der tændes lys.

Sådan er det med historie: Den går i glemmebogen hos de fleste, og det kan ikke være anderledes uanset hvor mange, der siger, at dette bør vi huske til evig tid.

Men mindst lige så problematisk er det, at den historie, vi helst husker og genfortæller, er den fine del af fortællingen om de fem mørke år. Den om modstandsbevægelsen, og at vi som folk rejste os og kæmpede for alt det, vi havde kært. At vi - modsat nutidens flygtninge - blev hjemme og sloges mod overmagten. Det er rigtigt nok, at vi blev hjemme, men i stedet for at kæmpe levede vi stort set, som vi plejede.

For de fem mørke år var altså ikke, som de så ud i Matador. Danmark var ikke som Korsbæk - det var ikke halvdelen af byen, der var med i frihedskampen. For Danmark var ikke en nation af frihedskæmpere, der straks begyndte kampen for frihed og fædreland.

Det er praktisk og godt for den nationale stolthed at fortælle det, som stod vi - næsten - alle på den gode side lige fra 9. april. At fortælle historien som at det danske folk ikke svigtede - det gjorde kun regeringen og især de radikale ministre.

Det skyldes selvfølgelig, at det især var radikale politikere, der stillede sig i spidsen og gjorde det på det på en måde, der set i bagklogskabens klare lys mildest talt ikke imponerer.

- Ved de store, tyske Sejre, der har slået Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny Ordning i politiske-økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab, lød det fra Erik Scavenius, da han i juli 1940 tiltrådte som udenrigsminister, og det er unægteligt et skammeligt budskab, der sådan set godt kan læses som landsforræderi.

Men sådan lød det ikke på det tidspunkt, for den radikale politiker var ikke den eneste, der var fuld af beundring. Det var der ganske mange, der var. En del af dem sad i den samlingsregering, der blev dannet efter 9. april, for samarbejdspolitikken var ikke kun radikal. Med i regeringen var også Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, og det er ganske svært at se, at der ikke skulle have været folkelig opbakning til samarbejdet med tyskerne.

For tiden var ganske enkelt en anden. Allerede i 1938 meldte Morgenavisen Jyllands-Posten kulør og skrev en leder, der var radikal på en anden måde: Man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med sine jøder....der er også påfaldende mange jøder, som på en lidet tiltalende måde er blevet forgrundsfigurer i svindelaffærer og måske ikke mindst i de uappetitlige pornografi- og fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere år. Berlingske Tidende var - skriver avisen endda selv - særlig i de første år af besættelsen unødvendig ivrig efter at skrive sympatisk om Adolf Hitler og nazisterne. Politiken kaldte Winston Churchill en farlig mand uden de store læserprotester.

For sådan var stemningen. Ikke at danskerne var nazister - det danske nazi-parti, DNSAP, blev aldrig mere end et parti for fanatikere og så de, der meldte sig ind for at stå bedre med besættelsesmagten. Partiet havde på toppen omkring 20.000 medlemmer og ved folketingsvalget i 1943 fik partiet tre mandater.

Men danskerne flest accepterede tingenes tilstand - overmagten syntes for stor, ingen havde lyst til at udfordre tyskerne og desuden gik det jo meget godt i Danmark. Egentlig krig var der ingenting af, og for en del var den største udfordring, at der var rationering på mange ting.

I 1942 udtalte en husmoder følgende til Aalborg Amtstidende: "Mit navn kommer jo ikke i avisen, så jeg kan godt tale rent ud: Mænd er nu kræsne - i hvert fald yderst forbeholdne overfor alt nyt, så f.eks. mine kødløse retter, dejlige synes jeg selv de er, har ikke været nogen stor succes".

At undvære kød kan dog ikke kaldes livstruende, og også på den front slap vi nådigt. Der døde ikke videre mange danskere under Anden Verdenskrig - 970 civile mistede livet ved tysk terror og engelske bombeangreb, 861 modstandsfolk blev dræbt. Flest danskere mistede livet i tysk uniform - 2471 døde i kamp for nazisterne.

Før 1943 var der stort set ingen dansk modstandsbevægelse - den kom først i gang efter august-oprøret i 1943, der endte med, at regeringen og kongen opgav samarbejdspolitikken. Men en egentlig folkesag blev modstandsbevægelsen aldrig - ved årsskiftet 44/45 var der omtrent 20.000 danskere, og først i dagene omkring befrielsen eksploderede medlemstallet til op mod 80.000.

Det var også ganske få, der gjorde en forskel i nationens fineste stund - de dage omkring 1. oktober 1943, da mere end 7000 danske jøder blev reddet fra gaskamrene i nazisternes dødsfabrikker. I dag er redningen af jøderne blevet en del af fundamentet i vores selvopfattelse. For det er jo en smuk historie og en af den slags, som vi gerne vil se definere andre folks opfattelse af os.

Men virkeligheden er en anden. Det var de få og modige, der reddede nationens ære og fremtid. Det er dem, der bør mindes.

Det store flertal gjorde intet andet oprør end fællessang. Sådan var Danmark, og sådan ville vi nok også være i dag.